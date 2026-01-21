Így reagált Magyar Péter a januári rezsistopra

„Orbán Viktor szándékosan késve és csak félmegoldást jelentett be a rendkívüli hidegben” – így kezdi Facebook-posztját Magyar Péter, amit a januári rezsistop iratott meg vele.

Magyar szerint egy olyan kormányzati félmegoldásra is heteket kellett várni, ami rengeteg magyar családnak semmilyen segítséget nem jelent a brutálisan megemelkedett fűtési költségeknél. Azt is írja, hogy az Orbán-kormány a mostani javaslattal a több százezer legszegényebb családot ismét semmibe veszi. Nevezetesen:

A most bejelentett intézkedésen túl:

A Tisza-kormány bevezeti az áramnál és gáznál is a rezsicsökkentett áron elfogyasztható mennyiség automatikus megemelését extrém hideg időjárásban.

A Tisza-kormány radikálisan csökkenti a rendszerhasználati díjat.

A Tisza-kormány duplájára fogja emelni a szociális tűzifakeretet.

A Tisza-kormány a tűzifa áfáját 27%-ról 5%-ra csökkenti.

A Tisza-kormány a rezsicsökkentést ki fogja terjeszteni a tűzifára is.

Magyar Péter szerint ez félmegoldás

Fotó: Facebook/Magyar Péter

„Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, egy extrán rövidtávú segítség a magyar emberek egy része számára: nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak” – írja Magyar.

Szerinte 1,5 millió honfitársunk részben vagy egészben tűzifával fűt. A tűzifa ára 2010 óta a háromszorosára nőtt. Orbánék 2019 óta nem emelték a szociális tűzifakeret összegét. Orbán Viktor hazugságával szemben sok településen problémás a tűzifa ellátás és rengeteg honfitársunk jéghideg lakásokban és házakban próbálja túlélni az óriási fagyokat.

Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget. Talán a miniszterek dobják össze ennek a költségét? Á, dehogy.