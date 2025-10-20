Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Az ATV Mérleg című műsorának adott hosszú interjút Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Az interjúban Magyar beszélt arról, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén a minimálnyugdíjat felemelik 120 ezer forintra emelnék, illetve SZÉP-kártyát is adnának a 65 év felettieknek 200 ezer forintos értékben. Cserébe az Orbán Viktor által belengetett 14. havi nyugdíjat blöffnek nevezte.

Kapcsolódó cikk Frontvonalban a 14. havi nyugdíj, így lehetne reálisan bevezetni A lengyel példát követné a kormány, de máshogy.

A beszélgetés során az Index összefoglalója szerint az alábbi témák is szóba kerültek:

Nem fog negatívan beszélni akár Gulyás Gergelyről, vagy bárkiről, akivel korábban jóban volt. Véleménye szerint Varga Judit helyesen döntött azzal, hogy nem tér vissza a politikába. Azt azonban szerinte sem ő, sem Varga Judit nem tudja, hogy mi a történet vége, mint mondta, „nem mi irányítjuk a dolgot”.

A családi pótlékot 2008 óta nem emelték, a Tisza Párt megduplázná azt. Úgy véli, Orbán Viktor Zánkán beismerte, hogy szándékosan nem tette meg ezt a kormány, miközben az EP-képviselő szerint az adókedvezmények helyesek, de nem egy gyermek tehet arról, ha a szülei lebetegednek, így mindenképpen hozzá kell nyúlni a családi pótlékhoz;

A pártvezető kijelentette,„a kamatok megfelezésével ezermilliárdokat spórolhatna az állam”. Az uniós források megszerzéséhez korrupcióellenes intézkedéseket vezetne be az ellenzéki szervezet, többek között csatlakoztatná Magyarországot az európai ügyészséghez. Emellett igazságszolgáltatási reformokat és médiaszabadságot ígért meg;

A vállalkozások adóterhe nem lesz magasabb, de a vagyonadót bevezetné a Tisza Párt. Úgy véli, ezzel igazságosabbá lehet tenni a rendszert, mivel jelenleg az átlag környékén keresők viselik el a legnagyobb adóterhet, a jövőben azonban ez megváltozna, a személyi jövedelemadó csökkenne. Emellett a vényköteles gyógyszerek áfamentesek lennének;

Magyar Péter szerint a kormány semmibe veszi az egyszülős családokat, amit azzal indokolt, hogy a szülők elválása esetén vissza kell fizetni a CSOK-ot. A Tisza Párt a visszatérítést eltörölné, ehelyett megdupláznék az anyai ellátásáért járó támogatást és az otthonápolási díjat;

Magyar Péter szerint senki nem állította azt, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozóját a Tisza Párt intézte el, azonban úgy véli, a csúcsnak csak akkor lesz értelme, ha a jövőben lesznek eredményei az elhangzottaknak, ami a tartós béke is lehet;

A Tisza Párt 2035-ig fokozatosan válna le az orosz energiáról, de teljesen nem hagyná el. A Paks I. üzemidejének meghosszabbításáért több intézkedést kellene tenni, Paks II. esetében azonban felülvizsgálatra lenne szükség, mivel újraindulhat a támogatással kapcsolatos uniós bírósági eljárás, ahol Magyarország érdekei alapján kell eljárni;

Az október 23-i Nemzeti Menetre rengeteg érdeklődőt vár, a provokációtól nem fél, azonban úgy tudja, hogy a honvédelmi miniszter légtérzárat rendelne el Budapest területére a nemzeti ünnepen 12 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között, így nem lehetne drónfelvételt készíteni az eseményről. Kijelentette, lesznek levegőből publikált képsorok.

A teljes beszélgetést itt is megnézheti: