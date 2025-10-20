Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Varga Judit Nyugdíj, öngondoskodás Tisza Párt Választás 2026

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

mfor.hu

Ezúttal nem hagyta ott Rónai Egont a pártelnök, sok fontos téma került szóba.

Az ATV Mérleg című műsorának adott hosszú interjút Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Az interjúban Magyar beszélt arról, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén  a minimálnyugdíjat felemelik 120 ezer forintra emelnék, illetve SZÉP-kártyát is adnának a 65 év felettieknek 200 ezer forintos értékben. Cserébe az Orbán Viktor által belengetett 14. havi nyugdíjat blöffnek nevezte.

A beszélgetés során az Index összefoglalója szerint az alábbi témák is szóba kerültek:

  • Nem fog negatívan beszélni akár Gulyás Gergelyről, vagy bárkiről, akivel korábban jóban volt. Véleménye szerint Varga Judit helyesen döntött azzal, hogy nem tér vissza a politikába. Azt azonban szerinte sem ő, sem Varga Judit nem tudja, hogy mi a történet vége, mint mondta, „nem mi irányítjuk a dolgot”. 
  • A családi pótlékot 2008 óta nem emelték, a Tisza Párt megduplázná azt. Úgy véli, Orbán Viktor Zánkán beismerte, hogy szándékosan nem tette meg ezt a kormány, miközben az EP-képviselő szerint az adókedvezmények helyesek, de nem egy gyermek tehet arról, ha a szülei lebetegednek, így mindenképpen hozzá kell nyúlni a családi pótlékhoz;
  • A pártvezető kijelentette,„a kamatok megfelezésével ezermilliárdokat spórolhatna az állam”. Az uniós források megszerzéséhez korrupcióellenes intézkedéseket vezetne be az ellenzéki szervezet, többek között csatlakoztatná Magyarországot az európai ügyészséghez. Emellett igazságszolgáltatási reformokat és médiaszabadságot ígért meg;
  • A vállalkozások adóterhe nem lesz magasabb, de a vagyonadót bevezetné a Tisza Párt. Úgy véli, ezzel igazságosabbá lehet tenni a rendszert, mivel jelenleg az átlag környékén keresők viselik el a legnagyobb adóterhet, a jövőben azonban ez megváltozna, a személyi jövedelemadó csökkenne. Emellett a vényköteles gyógyszerek áfamentesek lennének;
  • Magyar Péter szerint a kormány semmibe veszi az egyszülős családokat, amit azzal indokolt, hogy a szülők elválása esetén vissza kell fizetni a CSOK-ot. A Tisza Párt a visszatérítést eltörölné, ehelyett megdupláznék az anyai ellátásáért járó támogatást és az otthonápolási díjat;
  • Magyar Péter szerint senki nem állította azt, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozóját a Tisza Párt intézte el, azonban úgy véli, a csúcsnak csak akkor lesz értelme, ha a jövőben lesznek eredményei az elhangzottaknak, ami a tartós béke is lehet;
  • A Tisza Párt 2035-ig fokozatosan válna le az orosz energiáról, de teljesen nem hagyná el. A Paks I. üzemidejének meghosszabbításáért több intézkedést kellene tenni, Paks II. esetében azonban felülvizsgálatra lenne szükség, mivel újraindulhat a támogatással kapcsolatos uniós bírósági eljárás, ahol Magyarország érdekei alapján kell eljárni;
  • Az október 23-i Nemzeti Menetre rengeteg érdeklődőt vár, a provokációtól nem fél, azonban úgy tudja, hogy a honvédelmi miniszter légtérzárat rendelne el Budapest területére a nemzeti ünnepen 12 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között, így nem lehetne drónfelvételt készíteni az eseményről. Kijelentette, lesznek levegőből publikált képsorok.

A teljes beszélgetést itt is megnézheti:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

Folytatódik az MTA és a kormány közti csörte

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános adatok és tények alapján cáfolja az akadémikusok tudományos teljesítményét kétségbe vonó, alaptalan vádaskodásokat. 

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

A Fidesz és a Tisza is nagyon készül az ünnepre.

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Az Örs Vezér tere melletti Füredi lakótelepen is fizetni kell a parkolásért januártól, így döntött Zugló önkormányzata. A XV. kerületben is így oldanák meg a parkolási káoszt.

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

A 3-as metró meghosszabbítása 35 éve várat magára. Újpest polgármestere abban bízik, hogy a Mol-csoport erős lobbiereje segíteni fog a projekt felgyorsításában.

Megtiltották Magyar Péternek, hogy ott beszéljen, ahol Orbán Viktor 36 évvel ezelőtt

Megtiltották Magyar Péternek, hogy ott beszéljen, ahol Orbán Viktor 36 évvel ezelőtt

A Magyar Művészeti Akadémia elmondta: a Műcsarnok október 23-án zárva tart, ezért Magyar Péter sem mondhat beszédet a lépcsőn.

Iványi Gáborék megpróbálják a lehetetlent

Az Iványi Gábor fémjelezte Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Fővárosi Törvényszéknek beadott kérelmében ismét kezdeményezte, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba.

„Ez a Bajza utca – Navalnij emlékmű” – így mondanák be a megállót a Kétfarkú Kutyapárt tervei szerint

Erre a névre neveznék át az M1-es metróvonal „Bajza utca” megállóját Kovács Gergelyék. 

Súlyos mulasztásoknak köszönhető a parajdi bányakatasztrófa

A román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete lezárta a vizsgálatot, és megállapította: előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, mégsem tekintették mindezt az illetékes intézmények közvetlen veszélynek.

Már nyáron megvolt a Putyin-Trump csúcs időpontja?

Összeállhat a puzzle: most már világossá vált, hogy mi szükség volt a nyári szigorításokra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168