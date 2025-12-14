Így tudósított az állami hírügynökség Magyar Péterék tüntetéséről

Azonnali átfogó vizsgálatot követelt és kormányra kerülése esetén kiterjedt gyermekvédelmi intézkedéscsomagot ígért a Tisza Párt elnöke szombaton a budai Várban, a bántalmazott gyermekek melletti tüntetésen tartott beszédében.

Magyar Péter a Deák térről indult menet végén, a Sándor-palota előtt arról beszélt: a jelenlegi kormánytól követelik a gyermekvédelmi rendszer azonnali átfogó vizsgálatát, a megszüntetett nyomozások újraindítását, a bántalmazásokat bejelentők védelmét, továbbá hogy „Orbán Viktor és a kormánya vállalja a politikai, a jogi és erkölcsi következményét ennek a bűncselekménysorozatnak”.

Hozzátette: ha megnyerik a választásokat, egyebek mellett a gyermekvédelemnek felülről nyitott költségvetése lesz, kivizsgálják az elmúlt húsz évben elkövetett bűncselekményeket, független parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel és béremelésben részesülnek a gyermekvédelemben dolgozók.

Kapcsolódó cikk Szőlő utca: úgy látszik, mindig van lejjebb A totális mélypont. És nem csak morálisan.

A Tisza Párt elnöke feltette a kérdést, hogyan hagyhatják a hatalmon lévők, hogy „ebben az országban gyermekeket megverjenek, megalázzanak, megerőszakoljanak, bezárjanak, megfélemlítsenek, éheztessenek” olyan helyeken, amelyeknek a biztonságot kellene jelenteniük számukra. Hogy lehet az, hogy miközben gyámok százai jelzik, hogy a gyermekvédelemben élő gyermekek több mint ötöde bántalmazott, az erről szóló jelentést eltitkolják.

„Ez a hatalom egy szörny”,

a kegyelmi ügy 22 hónappal ezelőtti kirobbanása óta nem történt semmi változás, hiába ígérte az Orbán-kormány. Kijelentette: azon dolgoznak majd, hogy meg tudjanak védeni minden magyar gyermeket, és nem hagyják, hogy a jövőben bántsák őket.

Az ellenzéki pártvezető szerint a gyermekek most is veszélyben vannak, ezért „hazánk eljutott arra a pontra, amikor nem lehet tovább várni, nem lehet és nem szabad tovább csendben maradni”. Az állam, a kormány hosszú évek óta „pontosan tudja, hogy mi történik a gyermekvédelemben, mégis hagyja, hogy az ügyek elakadjanak, a nyomozások elmaradjanak”, majd kifejtette, hogy a gyermekvédelmi rendszerről készült 47 oldalas jelentésben, amelyet a napokban ő hozott nyilvánosságra, milyen adatok szerepelnek. Úgy fogalmazott: „ez egy olyan bűncselekmény-sorozat, ami miatt egy demokratikus jogállamban minden kormánynak és minden elnöknek mennie kell”.

Jövő április után speciális ügyészi és nyomozóegységeket hoznak létre, jogi és pszichológiai támogatást, tanúvédelmet nyújtanak, megerősítik a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Bővítik a gyermekjóléti szolgálatok létszámát és jelentősen emelik a béreket, újra létrehozzák a gyámhivatalt, a védőnői szolgálatot visszahelyezik az önkormányzatok hatáskörébe, krízis- és átmeneti otthonokat hoznak létre, gyerekbarát igazságszolgáltatást és válási mediációt vezetnek be, gyermekjogi ombudsmant neveznek ki, továbbá teljes anyagi és erkölcsi jóvátételt adó kártalanítást kapnak „az orbáni gyermekvédelem” áldozatai – sorolta egyebek mellett a Tisza elnöke.

Addig is azonban a gyermekvédelmi rendszer

„azonnali, nyilvános, átfogó vizsgálatát”

követelte, valamint az eddig eltitkolt 2021-es átfogó jelentéssel megegyező vizsgálat azonnali elkészítését, „hogy a magyar társadalom még a választások előtt lássa, most milyen körülmények között él rengeteg állami gondozásban élő gyermek”.

Úgy vélekedett: a jelenlegi hatalom már megbukott. „Tudom és hiszem, hogy a Fidesz-szavazók többsége sem egy ilyen embertelen hatalomra szavazott, és nem olyan hazát szeretne, ahol a magára hagyott gyermekeket fizikailag és lelkileg bántalmazzák.”

Kapcsolódó cikk Keményen betalált a Szőlő utcai botrány – főhet a Fidesz feje az adatok láttán Orbán Viktornak is le kellene mondania?

A Tisza Párt által szervezett gyermekvédelmi tüntetés résztvevői az V. kerületi Deák térről vonultak a Lánchídon, majd az alagúton át a budai Várba a Sándor-palotához és a Karmelita-kolostorhoz. A menet élén haladt Magyar Péter pártelnök és a szervezet női politikusai, köztük Forsthoffer Ágnes alelnök, Rost Andrea operaénekes, Bódis Kriszta pszichológus, író és Borbély Alexandra színész.

Az első sorban vonulók kezükben gyermekjátékokat tartottak, csakúgy mint a menetben haladók közül sokan. A játékokat a várban összegyűjtötték, és karácsonyi ajándékként gyermekotthonokba szándékoznak eljuttatni a következő napokban.

Magyar Péter a tüntetés utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy védelmet kell biztosítani a gyermekvédelemben dolgozóknak, főleg azoknak, akik szeretnének és tudnak segíteni a bűncselekménysorozat feltárásában. Kérdésekre válaszolva szólt arról, hogy ha a rendőrség felügyelete alá helyeznek javítóintézeteket, annak kevés haszna van,

„főleg egy olyan rendőrség esetében, amely fél éve tudott a dolgokról, mégsem lépett semmit”.

Hozzátette: most a Belügyminisztérium erősítette meg, hogy a nyilvánosságra került jelentés valódi, és a kormány ismeri a tartalmát, azt, hogy legalább minden ötödik gyermeket bántalmazás ér, mégsem tett semmit. „Az áldozatok, a bent élő gyerekek és az egész magyar társadalom megérdemelte volna, hogy megismerjük ennek a jelentésnek a tartalmát”.