Így váltják le máris Magyar Pétert és Tarr Zoltánt

A Tisza Párt Európai Paralamentben dolgozó delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az újdonsült kormányfő azt is bejelentette, hogy pártja:

Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és a kormányfő megüresedett helyére.

A miniszterelnök újabb bejegyzésében tudatta:

Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök,

Weisz Viktor pedig nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en.

A választások után Magyar Péter miniszterelnök és Tarr Zoltán miniszter hazai közjogi funkcióik miatt az európai képviselői munka összeférhetetlenné vált számukra, emiatt kellett új képviselőket jelölnie a pártnak.