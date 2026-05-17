1p
Közélet Európai Parlament Magyar Péter programja Tisza Párt

Így váltják le máris Magyar Pétert és Tarr Zoltánt

mfor.hu

Új jelöltek a helyükön, és egy női képviselőt is helyzetbe hoznak.

A Tisza Párt  Európai Paralamentben dolgozó delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az újdonsült kormányfő azt is bejelentette, hogy pártja:

Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és a kormányfő megüresedett helyére.

A miniszterelnök újabb bejegyzésében tudatta: 

  • Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök,
  • Weisz Viktor pedig nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en. 

A választások után Magyar Péter miniszterelnök és Tarr Zoltán miniszter hazai közjogi funkcióik miatt az európai képviselői munka összeférhetetlenné vált számukra, emiatt kellett új képviselőket jelölnie a pártnak.

 

