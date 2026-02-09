Ijesztő: egyetlen szó miatt vadászgépet kaptak a nyakukba

Katonai kíséretet kapott a Wizz Air London és Tel-Aviv között közlekedő repülőgépe vasárnap, miután egy utas zavarba ejtő magatartása miatt riasztották a légierőt. A Times of Israel beszámolója szerint, melyet a 24.hu közölt a biztonsági készültségre azért volt szükség, mert az út során fenyegető tartalmú üzenetek keringtek a fedélzeten.

A repülésszakmai források és az izraeli média információi alapján a rendkívüli helyzetet az okozta, hogy az egyik utas a mobiltelefonján létrehozott WiFi-hotspot nevének a „terrorista” szót adta meg.

Ezt követően a hálózaton keresztül megfélemlítő üzeneteket továbbított a gépen tartózkodóknak. A gyanús tevékenység miatt a vadászgépek egészen a landolásig a gép mellett maradtak, biztosítva a járatot.