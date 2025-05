Ilyen gyorsan még nem hívott össze rendkívüli bizottsági ülést a Fidesz

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Ez azt jelenti, hogy a lex poloska, vagy lex Putyin, tehát a fideszes Halász János nevén beadott indítvány vitáját kedden kezdi az Országgyűlés, és a tavaszi ülésszak végén, június 10–12. között fogadják el, majd június közepére hatályba is lép. Feltéve persze, ha a parlamenti elfogadás után Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírja és kihirdeti a Magyar Közlönyben, hogy 3 nappal később már alkalmazhatóvá váljon.

Az időkeretben történő tárgyalással kapcsolatban erre jutott amúgy a Telex is – a Fidesz célja, hogy a heves közéleti-politikai vitát, tiltakozást kiváltó javaslatról fix időkeretben – ez általában 4 óra a gyakorlat szerint – tárgyaljanak.

