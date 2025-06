Ilyen is van: se a Fidesz, se a Tisza nem nyert a vasárnapi választásokon

A 370 fős településen négy képviselőt is választottak, a mandátumokért kilenc független jelölt indult. A választásra jogosult 309 helybéli közül 251-en voksoltak, ami 81,23 százalékos részvételt jelent, 3 szavazat érvénytelen volt. Az időközi önkormányzati választást azért rendezték, mert a korábbi képviselő-testület április 3-án a feloszlásról döntött.

Ugyanez volt a helyzet a Tolna vármegyei Bátaapátiban, ahol több mint 80 százalékos részvétel mellett Koroknai Ernő Róbert korábbi független polgármester nyerte az időközi önkormányzati választást. Az NVI honlapjának adatai szerint az ezúttal is függetlenként indult volt polgármesterre 130-an szavaztak, ami az összes voks 52,42 százaléka. A szintén független Darabosné Metz Orsolya 113 (45,56 százalék), Antal-Krachun Eszter 5 (2,02 százalék) szavazatot kapott.

A 2480 fős településen hat képviselőt is választottak, a mandátumokért tizenegy független jelölt indult. Az 1961 választásra jogosult közül 1152-en voksoltak, ami 58,75 százalékos részvételt jelent, 8 szavazat érvénytelen volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a korábbi képviselő-testület április 3-án a feloszlásról döntött.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!