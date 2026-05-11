Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Ilyen lesz a Magyar-kormány Belügyminisztériuma – erről beszélt Pósfai Gábor a meghallgatásán

A leendő belügyminiszter több témát is érintett. 

A Belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot – hangsúlyozta Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottsága előtt hétfőn. Pósfai Gábor saját feladatát a belügyi tárca feladatainak újraszervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg.

A Belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása: olyan rendszerre van szükség, ahol a szakmai döntéseket szakmai alapon hozzák meg, a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap, a teljesítményt mérik és elismerik, a politikai lojalitás helyét pedig ismét a szakmai minőség veszi át – szögezte le. Kiemelt célként szólt a jogállami működés helyreállításáról.

Pósfai Gábor bizottsági meghallgatása is lezajlott
Fotó: Facebook / Pósfai Gábor

Ezért helyreállítják a nyomozóhatóságok politikamentes működését, megerősítik az intézményi ellenőrzési mechanizmusokat, megszüntetik a politikai beavatkozás lehetőségét és átláthatóbb működést alakítanak ki a nemzetbiztonsági szolgálatoknál – tett ígéretet.

A Telex összefoglalója szerint arról beszélt, hogy helyre kell állítani a rendvédelem tekintélyét és megbecsültségét, ehhez új életpályamodellt és az eszközpark modernizálását ígérte. Visszaadják a tűzoltóság nevét, visszaadják a rendőrség politikamentes működését, autonómiát biztosítanak számukra, rendezik a finanszírozásukat is. Szerinte a rendőröknek, a tűzoltóknak és a katasztrófavédelmiseknek is azt kell érezniük, hogy az állam mögöttük áll. Helyesnek tartaná, ha a jövőben visszatérhetnek a rendvédelmi pályára azok, akik korábban leszereltek és továbbra is alkalmasak a pályára, mert tapasztalata szerint a visszatérő dolgozók még inkább elkötelezettek.

Miért lett miniszter?

A portál cikke szerint a KDNP-s Simicskó István arra volt kíváncsi, hogy Pósfai miért vállalta a belügyminiszteri jelölést. Úgy fogalmazott, hogy Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter egész életét végigkíséri a haza szolgálata. Pósfai intelligens és tanult ember, de ő inkább a vállalkozói szférából jön – mondta.

Pósfai azt válaszolta, hogy a másik bizottsági meghallgatásán sem akart szakmai pózban tetszelegni. Szakértőkkel akarja körbevenni magát, hogy szakmailag jó döntések szülessenek. A Tisza programjának megvalósításához más szemlélet kell, olyan, amit ő világ életében képviselt és miniszterként végig tud vinni – tette hozzá.

