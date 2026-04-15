Ilyen régen volt: Magyar Péter a közmédiában beszél

Bár ugyanabban az idősávban, de hosszú idő után már nem Orbán Viktor beszél a Kossuth rádióban, hanem a vasárnapi választáson hatalmas győzelmet arató Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Rögtön utána pedig az MTVA-ban kérdezik a legaktuálisabb kérdésekről, innen megy fontos találkozójára Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz. Cikkünk folyamatosan frissül.

A Reggeli Magazin vendége tehát Magyar Péter, aki azzal kezdte, hogy van ennek egy furcsasága, hogy 2024. szeptember 26-án járt a közmédiában utoljára, és több mint 3 millió ember szavazata kellett ahhoz, hogy újra itt lehessen.

Mióta a rendszerváltás megtörtént, és súlyos vereséget szenvedett a kormánypárt, és próbálnak úgy tenni a közmédiában mintha semmi nem történt volna és így funkcionálni, de amire a Tisza felhatalmazást kapott, megteszi. Ennek a hírmédiának felfüggesztik a hírszolgáltatását, hiszen elképesztő károkat okoztak a magyar emberenek. Háborús őrületét kiszolgálták a kormánypártnak, félelmet okoztak az emberek lelkében. Nincs semmilyen bosszúvágy bennem, hiába gyaláztak engem és a családomat, és civil embereket, de ez minden emberről szól, megérdemel egy valós közmédiát. Szükség lesz új médiatörvényre és médiahatóságra és új feltételek kialakítására, hogy valóban ellássa az új funkcióját.

„Örülök, hogy szabad szó is elhangozhat itt” – jelentette ki.

A riporter azt mondja azonban, hogy nem igaz, hogy nem hívták meg ezidő alatt. Magyar Péter nem akar vitatkozni vele, az időpontokon kicsit vitáznak most.

Új szelek fújnak

Soha ennyi magya ember nem szavazott, mi itt vagyunk, és elindítjuk az emberséges Magyarország programját. Bebizonyítjuk a munkánkkal, hogy egy árva szó nem igaz, ami itt elhangzott. A Tisza Párt minden magyar embert képviselni fog, a Fidesz-szavazókat is.

Mi lesz a családtámogatási rendszerrel? – kérdezi a riporter. Minden, amit jónak tartunk, meg fogunk tartani. De Önök reggel, délben és este hazudtak a Tisza Pártról, elmondtuk, hogy meghagyjuk a jó családi intézkedéseket, de a családi pótlékot hosszú évek óta nem emelték, mióta száz százalékos infláció volt.

Magyarország lett a legszegényebb és legkorruptabb ország az EU-ban. De most utolsóként csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, létrehozzuk a korrupció elleni hivatalunkat, vagyonosodási vizsgálatot tartunk, a sajtó szabdságát visszaadjuk, a tiltott állami támogatás azonnali megszüntetése, több mint 600 milliárdot fordítottak erre, amit az állami egészségügyre fogunk fordítani, az akadémia szabadságát is visszaadjuk, az egyetemeket kivesszük a maffia kezéből.

Hazahozzuk a 8 ezer milliárd forintot az EU-ból, amiről tegnap egyeztettem az Európai Bizottság elnökével is – mondja Magyar.

Még több kórház fog megújulni, hiába szüntettek meg 10 ezer kórházi ágyat.

Energiabiztonság: a biztonságos energiaellátás, a legolcsóbb ár és a fenntarthatóság a legfontosabbak ezen a téren. Riporter úr, én értem a viccet, de nem szeretem, mondja Magyar, mikor rákérdezett, hogy a Barátság kőolajvezetéket mikor nyitja meg Zelenszkij. Orbán VIktornak arra nem volt ideje, hogy Kárpátaljára ellátogasson, ahol 2015 óta nem járt, pedig felajánlottam neki, hogy nézzük együtt a Barátság kőolajvezetéket.

Milyen hangulat lesz Sulyok Tamásnál? Magyar ismét kijelentette: én nem tekintem köztársasági elnöknek, mert asszisztált ahhoz, hogy szétrabolják a hazánkat, és az MNB-t, s hogy legkorruptabb országgá válhassunk, s a gyermekvédelem ott tartson, ahol most romokban áll, hogy a kormány a titkosszolgálatokat arra akarta használni, hogy szétverje a legnagyobb ellenzéki pártot.

„Figyelni kellett volna arra, hogy itt nyomokban tartalmazzon függetlenséget a közmédia, de most már késő ”– mutatott rá Magyar.

Felvételeim vannak arról, hogy már iratokat darálnak le, hiába mondják, hogy nem így van. A Honvédelmi Minisztériumban egy 16 milliárdos projekt iratait semmisítik meg éppen.

Mennyi lesz az üzemanyagár, megtartják-e a védett árat és a rezsistopot? Van egy rossz hírem: 30 napig van egy ügyvezető kormány, mindeközben lecsökkent a tartalékok szintje, de nem vásároltak be elég tartalékot, most kezdtek el kapkodni, most kötöttek gyorsan megállapodást az Egyesült Államokkal. Mi diverzifikálni fogjuk a forrásokat, és a legtöbb helyről beszerezni üzemanyagot, fontos ebben a Barátság kőolajvezeték is. Szeretnénk folytatni a védett árat, de a jövedéki adó csökkentését is megvalósítani.

Megtartjuk a rezsicsökkentést és ki is terjesztjük, például a tüzifával fűtőknél, pedig 2010 óta háromszorosára nőtt az ára. Miközben 20 milliárdot költöttek a propagandára. Most ismét összevitatkozik a riporter és Magyar, a riporter azt mondja, ő nem hazudott soha. Magyar erre azt mondja, hogy soha nem volt olyan, hogy a hazugságokat nem olvasták volna fel, vagy nem közvetítették volna. Majd Mészáros Lőrinc is szóba kerül, aki miközben egyesek fagyoskodnak, ő a luxusjachtján nyaralt.

Fagyos hangulatban váltak el, most pedig Magyar Péter megy át az MTVA-ba, folytatjuk tudósításunkat.