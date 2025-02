Ilyen még nem volt: Szijjártó Péter az orosz szankciós egyetértés után mégis vétóról beszél

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter kellemes időt töltött Soros György korábbi fontos emberével – Rogán Antal is szóba került A beszámolója alapján körüludvarolta egymást a magyar külügyminiszter és az új amerikai pénzügyminiszter Washingtonban.

Az uniós szankciók elfogadásához mind a 27 tagállamnak jóvá kell hagynia. A legújabb, 16. csomag Oroszország EU-ba irányuló alumíniumexportját, valamint több tucat „árnyék”-hajót c élozná meg, amelyek titokban orosz olajat exportálnak a nyugati szövetségesek által megszabott árplafon alatt. Összesen 48 személy és 35 entitás vagyonának befagyasztásával és utazási tilalmával kell szembenézniük. A The Guardian szerint Magyarország korábban sikeresen lobbizott azért, hogy olyan személyeket vegyenek le az EU szankciós listájáról, mint például Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház feje, aki Vlagyimir Putyin elkötelezett híve.

Szijjártó Péter a szerdai egyetértés után jelentette be a vétót Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Erre reagálva a The Guardian -on azt írják, hogy meglepheti az EU-diplomatákat a szankciók blokkolására vonatkozó magyar tervek bejelentése, hiszen a magyar diplomaták szerdán a tárgyalások utolsó fordulójának tekintett csomagot átengedték.

Magyarország nem fogja támogatni az orosz és belarusz személyek elleni szankciók meghosszabbítását az európai uniós külügyi tanács ülésén, mert időt kell hagyni az amerikai-orosz tárgyalásoknak, ráadásul az Európai Bizottság máris megszegte az egyik vállalását – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

A The Guardian brit lap szerint Európai Unió nem érti majd, miért blokkol Magyarország.

