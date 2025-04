Ilyen még nem volt: tényleg kitiltották Hadházy Ákost és a tiltakozókat parlamentből

A cikk emlékeztetett, hogy Hadházy Ákos és több momentumos politikus a Pride betiltását is lehetővé tévő gyülekezési törvénymódosítás ellen tiltakozott a szavazás napján. Akik ezt füstgyertyával tették, azoktól hathavi fizetésüket vonták meg, és 12 ülésnapra tiltották ki a Parlamentből, akik szórólapoztak, azoknál a büntetés 4 havi fizetésmegvonás és 6 nap kitiltás – erre korábban még nem volt példa.

Húsz törvényjavaslat vitáját is lefolytatják.

