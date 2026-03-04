Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

A választási szabályok szerint a listát állító pártok legfeljebb a listáról megválasztható 93 képviselő háromszorosát jelölhetik, vagyis maximum 279 képviselőt. A DK 110 fős lista állításáról döntött. A listát Dobrev Klára pártelnök, a baloldal miniszterelnök-jelöltje vezeti – áll a DK közleményében, amely azt is közli, hogy a lista első húsz helyén mely politikusok szerepelnek:
Dobrev Klára
dr. Molnár Csaba
Kálmán Olga
Rónai Sándor
Varju László
Arató Gergely
dr. Oláh Lajos
Varga Ferenc
Barkóczi Balázs
Gréczy Zsolt
Nagy Szabolcs
Herfort Marietta
dr. Komáromi Zoltán
Bakai-Nagy Zita
Nemes Gábor
Mucsi Tamás
Jószai Teodóra
dr. László Imre
Niedermüller Péter
Páger Ferenc