Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

A választási szabályok szerint a listát állító pártok legfeljebb a listáról megválasztható 93 képviselő háromszorosát jelölhetik, vagyis maximum 279 képviselőt. A DK 110 fős lista állításáról döntött. A listát Dobrev Klára pártelnök, a baloldal miniszterelnök-jelöltje vezeti – áll a DK közleményében, amely azt is közli, hogy a lista első húsz helyén mely politikusok szerepelnek:

Dobrev Klára dr. Molnár Csaba Kálmán Olga Rónai Sándor Varju László Arató Gergely dr. Oláh Lajos Varga Ferenc Barkóczi Balázs Gréczy Zsolt Nagy Szabolcs Herfort Marietta dr. Komáromi Zoltán Bakai-Nagy Zita Nemes Gábor Mucsi Tamás Jószai Teodóra dr. László Imre Niedermüller Péter Páger Ferenc