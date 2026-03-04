1p
Közélet DK Választás 2026

Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

mfor.hu

Eljött a nap, hogy a DK is bemutatta az első húsz helyen álló jelöltjét. 

A választási szabályok szerint a listát állító pártok legfeljebb a listáról megválasztható 93 képviselő háromszorosát jelölhetik, vagyis maximum 279 képviselőt. A DK 110 fős lista állításáról döntött. A listát Dobrev Klára pártelnök, a baloldal miniszterelnök-jelöltje vezeti – áll a DK közleményében, amely azt is közli, hogy a lista első húsz helyén mely politikusok szerepelnek:

  1. Dobrev Klára

  2. dr. Molnár Csaba

  3. Kálmán Olga

  4. Rónai Sándor

  5. Varju László

  6. Arató Gergely

  7. dr. Oláh Lajos

  8. Varga Ferenc

  9. Barkóczi Balázs

  10. Gréczy Zsolt

  11. Nagy Szabolcs

  12. Herfort Marietta

  13. dr. Komáromi Zoltán

  14. Bakai-Nagy Zita

  15. Nemes Gábor

  16. Mucsi Tamás

  17. Jószai Teodóra

  18. dr. László Imre

  19. Niedermüller Péter

  20. Páger Ferenc

