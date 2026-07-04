Íme: csattanós videó jött Magyar Pétertől Áder Jánosnak

Több milliós rezsi, áthágott beépítési szabályok, észvesztő luxus.

Magyar Péter mimniszterelnök drónnal készült videóban mutatta be a szerinte adófizetői pénzen renovált budai villát, melyben Áder János korábbi köztársasági elnök lakik, akit a kormányfő „közpénzhorgásznak” nevezett.

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Azért, hogy válaszra méltassa Áder Jánost, magyar Péter még pénteken kitette azt a levegőből filmezett videót, melyben a luxusépületet mutatják. A kormányfő saját oldalán azt írta:

„Ebben a szerény 720 m2-es, adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát a jogállamért aggódó egykori köztársasági elnök, miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is.”