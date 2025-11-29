Magyar Péter: „A Nyíregyházi Állatpark vezetője lett a helyi képviselőjelöltünk”

3p
A jelöltállítás utáni első rendezvényét tartja a Tisza Párt szombat délután. 

Orbán Viktor azt mondta a délelőtti Digitális Polgári Körök „háborúellenes” gyűlésén, hogy a tiszások célja a nyíregyházi rendezvénnyel az, hogy elrontsák az ő kedvüket, és megakadályozzák, hogy jól érezzék magukat. 

Magyar Péter 14 óra után néhány perccel jelent meg a téren, a pártelnök az István a király című rockopera egyik betétdalára, a Szállj fel, szabad madár! című dalra vonult a színpadra. A Tisza Párt elnöke a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01-es választókerületében induló jelölt nevét itt, a nyíregyházi Búza téren jelenti be. 

A színpadra lépve Magyar arról beszélt, Nyíregyháza a “Tisza többmilliós közösségének egyik fővárosa„. Orbán Viktorra utalva azt mondta, ma újra világos lett minden magyar számára, hogy a “török császár” retteg a népétől, ugyanis a miniszterelnök kordonok mögött, egy sportcsarnokban beszélt Nyíregyházán

A rossz idő ellenére is megtelt a nyíregyházi tér, ahol Magyar Péter beszélt
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Vége van, elvtársak! (…) Vége van az Orbán-Gyurcsány-korszaknak! – jelentette ki.

Magyar szerint Orbánék mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék a Tisza jelöltállítását, de “öngólt rúgtak„. Hozzátette: rácáfoltak arra az állításra, miszerint nem képesek kiállítani 106 egyéni képviselőjelöltet. “Gratulálok minden képviselőjelöltünknek” – mondta, üzenve a jelöltállításon győztes tiszásoknak. Azoknak is üzent, akiket végül nem választottak meg: megköszönte a bátorságukat és a hazaszeretetüket.

Felidézte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01-es választókerületében “egy sajnálatos betegség miatt” nem volt jelöltállítás. Ezután bejelentette, hogy a Nyíregyházi Állatpark vezetője, Gajdos László lesz a Tisza helyi jelöltje.

Magyar ezt követően arról beszélt, hogy a Tisza másfél év alatt nagy utat tett meg, ugyanis felépítették „Magyarország legerősebb politikai közösségét”, ahol „nincs jobb, nincs bal, csak magyar”. Szerinte a Tisza programjára minden magyar „jó szívvel szavazhat”, és már a csapat is megvan ahhoz, hogy ezt a programot megvalósítsa. Hozzátette: a Fidesznek nemcsak programja, de jelöltjei sincsenek.

A Tisza készen áll a kormányzásra, Orbánék viszont most sem kormányoznak

– fogalmazott, utalva többek között az inflációra, valamint az oktatás az egészségügy helyzetére.

A Tisza elnöke szerint a kormány érzi, hogy nagy bajban van, és „titokban már ki is mondják”, hogy 2026-ban vereséget fognak szenvedni. Ezután arra figyelmeztetett, hogy Orbánék újabb „aljas hazugsághadjáratba” kezdtek ellenük, majd „Kádár Viktornak” nevezte a miniszterelnököt.

Mint mondta, soha nem fogyott ilyen gyorsan a magyar, ezért a Tisza-kormány megtartja a családi adókedvezmények rendszerét, de emellett „egy sokkal igazságosabb” családtámogatási rendszert alakítanak ki. „Kiemelten fogjuk támogatni a beteg gyermekeket nevelő családokat és az egyszülős családokat is. Megduplázzuk a családi pótlékot, megduplázzuk az anyasági támogatást, és minden megszületett baba után ötvenezer forintos babaápolási csomagot kapnak az édesanyák” – sorolta ígéreteit.

Magyar – a már létező – ebadó bevezetéséről szóló pletykákat „szánalmas és nevetséges vergődésnek” minősítette, majd viccesen hozzátette: a házi zebrákra 2026-tól 100 milliós adót kell majd fizetni.

 

