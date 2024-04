Indoklás nélkül mentette fel régi, megbízható emberét Orbán Viktor

A város, ahol megoldhatatlan káderhiánnyal küzd a Fidesz

Egy nagyon szoros győzelem mellett sorozatot fiaskók jellemzik a Fidesz választási eredményeit Dunaújvárosban. A kormánypárt a polgármesterjelöltjét is a városvezetést adó Rajta Újváros! Egyesület egyik korábbi jelöltje, vagyis saját korábbi ellenfelei között találta meg. Az Orbán-kormány szemében szálka volt a Mezőföld fővárosának 2019-es elvesztése, ezért megpróbálták anyagilag is nehéz helyzetbe hozni. A város azonban eddig sikerrel vette az elé gördülő akadályokat, és a Vasmű dolgozóinak is van munkája. Sorozatunkban a június 9-i önkormányzati választások legérdekesebbnek ígérkező helyszíneit mutatjuk be.