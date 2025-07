Ingyen vihette haza Novák Katalin, amit vettek neki több mint 30 milliós adófizetői pénzből

A Direkt36 úgy jutott ezen információk birtokába, hogy egy közérdekű adatigénylés keretében kikérte a köztársasági elnök hivatalától Novák Katalin korábbi és Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök protokoll-eseményekre vásárolt ruháinak, kiegészítőinek, és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a költségeit. Az elnökök ezeket nem a saját fizetésükből vették, hanem azon felül jutottak hozzá a magyar adófizetők pénzén.

A Sándor-palotától kapott információk szerint Sulyok Tamás esetében 2024 április és 2025 áprilisa között, egyetlen év alatt szűk 2 millió forint ment el öltözködésre. A jelenlegi elnöknek a Sándor-palota három zakót szerzett be: 260 ezer, 45 ezer és 292 ezer forintért. Utóbbi egyben Sulyok legdrágább ruházati kiadása is. A felsorolásból az is kiderül, hogy az elnöknek vásároltak egy 60 ezer forintos gumicsizmát, továbbá, hogy Sulyok – valószínűleg egy akció keretében – ingyen jutott hozzá két inghez és két nyakkendőhöz.

A Sándor-palotától kapott táblázatban a Novák elnöksége idején vásárolt legtöbb ruha és ruházati szolgáltatás – összesen 345 tétel – mellett a „kivezetésre került” kifejezés szerepel. A Sándor-palota megerősítette, hogy ezek a ruhák a lemondása után mind Nováknál maradtak. A Direkt36 összesítése szerint a magyar állam eredetileg 30,6 millió forintot fizetett azokért a ruhákért, melyeket Novák később ingyen megtarthatott.

Az elnöki hivatal csupán 14 esetben értékesítette a Nováknak beszerzett ruhadarabokat, többségüket az eredeti árhoz képest jóval olcsóbban. A Sándor-palota szerint ezeket szintén Novák vásárolta meg – az eredetileg összesen 1,9 millió forintért beszerzett ruhákat 575 ezer forintért cserébe tarthatta meg. A legjobb vásárt Novák számára egy 2023 márciusában 450 ezer forintért beszerzett estélyi ruha jelentette: ezért utólag 28 575 forintot fizetett.

Novák Katalin titkársága a Direkt36 megkeresésére azt írta, hogy Novák a tisztségének megfelelő megjelenésre törekedett, a ruhavásárlásoknál ötéves elnöki ciklussal számoltak, és előnyben részesítették a fiatal magyar tervezők alkotásait. Hozzátették: a lemondása után Novák azokat a ruhákat vásárolta meg a Sándor-palota által megállapított értéken, amelyeket az elnöksége idején viszonylag sokat használt. Ezen ruhadarabok jelentős részét Novák a megvásárlás után eladományozta. A titkárság azokra a kérdésekre nem reagált, amelyek a Novák által ingyen hazavitt ruhákra vonatkoztak.