Ingyenrezsi? Kiderülnek a részletek Orbán Viktor nagy bejelentéséről, itt a Kormányinfó percről percre!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szerdai kormányülés után várja az érdeklődőket – a tájékoztató egyik legfontosabb bejelentésének a miniszterelnök által bedobott januári rezsistop részletei ígérkeznek.
Orbán Viktor és a béketanács
Orbán Viktor megkapta a kormány felhatalmazását a belépésre a Trump-féle béketanácsba, ez nem jár költséggel, az alapokmányt még ma aláírják Davosban - jelentette ki a miniszter.
Rezsistop
Gulyás Gergely megköszönte a munkát a tűzoltóknak, rendőröknek, katasztrófavédelemnek a hóhelyzet esetén.
Lantos Csaba energetikai miniszter vezetésével munkacsoport jött létre, amely egy héten belül javaslatot tesz arra, hogyan akadályozhatják meg, hogy a rendkívüli hideg miatt pluszköltségeket kelljen fizetnie a fogyasztóknak a fűtésszámlákban. Gulyás Gergely egy hét múlvára ígért tájékoztatást.
Kezdődik a Kormányinfó
Érkeznek a bejelentések.
Még van pár perc a kezdésig
A Kormányinfó legfőbb témájának a rendkívüli rezsistop ígérkezik, ám biztosan szó esik majd arról is, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort a gázai béketanácsba, amelyet Davosban alapítanak meg hivatalosan is:
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!