1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Kormányinfó

Ingyenrezsi? Kiderülnek a részletek Orbán Viktor nagy bejelentéséről, itt a Kormányinfó percről percre!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A megszokott időben érkezik a Kormányinfó.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szerdai kormányülés után várja az érdeklődőket – a tájékoztató egyik legfontosabb bejelentésének a miniszterelnök által bedobott januári rezsistop részletei ígérkeznek.

Orbán Viktor és a béketanács

Orbán Viktor megkapta a kormány felhatalmazását a belépésre a Trump-féle béketanácsba, ez nem jár költséggel, az alapokmányt még ma aláírják Davosban - jelentette ki a miniszter. 

Rezsistop

Gulyás Gergely megköszönte a munkát a tűzoltóknak, rendőröknek, katasztrófavédelemnek a hóhelyzet esetén. 

Lantos Csaba energetikai miniszter vezetésével munkacsoport jött létre, amely egy héten belül javaslatot tesz arra, hogyan akadályozhatják meg, hogy a rendkívüli hideg miatt pluszköltségeket kelljen fizetnie a fogyasztóknak a fűtésszámlákban. Gulyás Gergely egy hét múlvára ígért tájékoztatást. 

Kezdődik a Kormányinfó

Érkeznek a bejelentések. 

Még van pár perc a kezdésig

A Kormányinfó legfőbb témájának a rendkívüli rezsistop ígérkezik, ám biztosan szó esik majd arról is, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort a gázai béketanácsba, amelyet Davosban alapítanak meg hivatalosan is:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák. A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33-28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont. A pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 38 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont – írja friss elemzésében a Republikon Intézet.

Medián: az emberek jobban félnek, hogy kilépünk az EU-ból, mint a háborútól

Nem véletlen, milyen korcsoportokra hajtanak a pártok. 

Így reagált Magyar Péter a januári rezsistopra

A Tisza Párt elnöke nincs elájulva a januári rezsistoptól, amit Orbán Viktor pár órája jelentette be.

Nagyon jó hírt közölt a BKV

Újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel: 2026-ban összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ennek keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja. A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál.

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Csütörtökön délelőttre hívták össze a sajtót.

Kiderült, ki veszi át a Szőlő utcai épületet

A bezárt Szőlő utcai javítóintézet épülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kerül. 

Karácsony Gergely nem adja fel, tovább küzd az igazáért

Karácsony Gergely nem adja fel, tovább küzd az igazáért

Kedden kimondták, nem alaptörvény-ellenes a beszedett hozzájárulás.

Nem állnak a Tisza győzelmének útjába a kispártok

Nem állnak a Tisza győzelmének útjába a kispártok

Sorra jelentik be a kispártok, hogy nem indulnak.

Az RTL-nél dörzsölhetik a tenyerüket a mínusz 20 fokos hideget látva

A 3. héten ismét a híreké volt a főszerep.

Ez gyorsan ment: kedden már lakat is kerül a Szőlő utcára

Ez gyorsan ment: kedden már lakat is kerül a Szőlő utcára

Sötét ablakok, kiürített épület fogadta az újságírokat.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168