Innen került szarkofág a Sándor Palotába

A kollekció a közeljövőben új darabbal bővül: Sulyok Tamás felesége nemrégiben egy Rippl-Rónai-festményt választott Kaposvárról a már meglévők mellé – írja a HVG:

Sulyok Tamás köztársasági elnök elnézegeti majd

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Műtárgyat bárki igényelhet a közgyűjteményekből, állami intézményeknek ráadásul kölcsönzési díjat sem kell fizetni. A HVG által megszerzett részletes táblázatból az is kiderül, hogy a Sándor-palota minden egyes műtárgyra külön szerződést kötött, amely pontosan rögzíti, mióta van az adott darab a palotában, és mekkora az értéke.

A magyar közgyűjtemények több tucat festményt, 400 ezer forintos bonbonniere-t, valamint egy szarkofágot is kölcsönadtak a Sándor-palotának. A csaknem száz tételt tartalmazó lista legértékesebb darabja egy 120 millió forintos Rippl-Rónai József-festmény, de nem az, amit Sulyok Tamás felesége kiválasztott.