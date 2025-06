Az Iránt ért amerikai támadás után reagált Orbán Viktor

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A 444 megjegyzi , hogy kora délutánig kellett várni, mire Orbán Viktor is megnyilvánult az éjszakai iráni fejlemények ügyében. Miután Donald Trump – akiről a választások előtt a magyar miniszterelnök még úgy beszélt, mint „a béke elnöke” – légicsapásokat rendelt el iráni atomlétesítmények ellen, még Orbánnak is túl nagy lépés lett volna Brüsszelt vagy az ukránokat hibáztatni, inkább újra elővette a „bevándorlás” kártyát.

„A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívtam a Védelmi Tanács ülését. Az iráni–izraeli háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát” – jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

