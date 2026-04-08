2p
Közélet Választás 2026

Iránytű: kormányváltó hangulat uralkodik az országban

mfor.hu

Magabiztosan vezet a Tisza az Iránytű Intézetnél is.

Magabiztosan vezet a Tisza Párt, a szavazók többsége már Magyar Péter győzelmére számít – derült ki az Iránytű Intézet közvélemény-kutatásából, amelyet a Népszava ismertetett. A reprezentatív kutatás alapján a teljes népesség 41 százaléka a Tiszát, 34 százaléka a kormánypártokat támogatja, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3-3 százalékon áll.

A pártot választani tudók között még jobban, 50-41-re vezetnek Magyar Péterék a kormánypárt előtt, míg a Mi Hazánk és a Kutyapárt szimpatizánsai egyaránt 4 százalékot tesznek ki. A biztos szavazók között változatlan a helyzet, a Tisza itt is 51-40 arányban előzi a Fideszt. A DK mindhárom összevetésben 1 százalékot ér el, jelenleg messzinek tűnik a parlamentbe kerülése.

Ugyan a megkérdezettek 18 százaléka még néhány nappal a választás előtt sem tudja – vagy akarja – megmondani, hogy kire szavaz, a felmérés több adata is kormányváltó hangulatot mutat. Mára dupla annyian vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok és a válaszadók 54 százaléka szeretné a Fidesz-kormány távozását.

Továbbá érdekes tendenciát mutat, hogy míg februárban az Iránytű által megkérdezettek többsége Fidesz-győzelemre számított, a voksolás előtti utolsó napokban már kicsivel többen fogadnának a Tisza győzelmére. Arra a kérdésre, hogy „Szimpátiától függetlenül, ön szerint ki fogja megnyerni a választást?” 43 százaléknyian felelték, hogy a Tisza Párt, és 40 százaléknyian, hogy a Fidesz.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Van még kérdése a választásokról? Most felteheti Somogyi Zoltánnak

A Political Capital szociológus alapítója a szokásosnál két órával korábban, 13:30-kor lesz a Klasszis Klub Live vendége. Akit ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

NAV: Így áll a nyomozás az aranykonvoj-ügyben

A NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el.

Hónapok óta nem örülhetett hasonlónak az RTL

Így alakultak a 14. hét nézettségi adatai.

Donald Trump olyat mondott Iránnak, mint még soha

Az ameirkai elnök azt találta mondani, hogy „ma éjjel egy egész civilizáció fog kihalni, és soha többé nem tér vissza”.

Rogán Antal a választások előtt hozott új rendeletet a titkosszolgálati dolgozóknak

Mégpedig 50 milliós kedvezményes lakáskölcsönről. 

J. D. Vance: „A brüsszeli bürokraták elnyomják a magyarokat”

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén, és az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Szerb szakértő: „Vučić segíteni akart Orbánnak”

„Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – véli az állítólagos vajdasági terrortámadásról a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója.

Példátlan orosz művelet zajlik a magyar választás befolyásolásának érdekében – mondja az MCC-kutató

Az MCC kutatója, Alkonyi Zalán szerint a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rá, hogy Fidesz-propagandát íron.

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddi adataiból.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG