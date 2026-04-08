Iránytű: kormányváltó hangulat uralkodik az országban

Magabiztosan vezet a Tisza Párt, a szavazók többsége már Magyar Péter győzelmére számít – derült ki az Iránytű Intézet közvélemény-kutatásából, amelyet a Népszava ismertetett. A reprezentatív kutatás alapján a teljes népesség 41 százaléka a Tiszát, 34 százaléka a kormánypártokat támogatja, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3-3 százalékon áll.

A pártot választani tudók között még jobban, 50-41-re vezetnek Magyar Péterék a kormánypárt előtt, míg a Mi Hazánk és a Kutyapárt szimpatizánsai egyaránt 4 százalékot tesznek ki. A biztos szavazók között változatlan a helyzet, a Tisza itt is 51-40 arányban előzi a Fideszt. A DK mindhárom összevetésben 1 százalékot ér el, jelenleg messzinek tűnik a parlamentbe kerülése.

Ugyan a megkérdezettek 18 százaléka még néhány nappal a választás előtt sem tudja – vagy akarja – megmondani, hogy kire szavaz, a felmérés több adata is kormányváltó hangulatot mutat. Mára dupla annyian vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok és a válaszadók 54 százaléka szeretné a Fidesz-kormány távozását.

Továbbá érdekes tendenciát mutat, hogy míg februárban az Iránytű által megkérdezettek többsége Fidesz-győzelemre számított, a voksolás előtti utolsó napokban már kicsivel többen fogadnának a Tisza győzelmére. Arra a kérdésre, hogy „Szimpátiától függetlenül, ön szerint ki fogja megnyerni a választást?” 43 százaléknyian felelték, hogy a Tisza Párt, és 40 százaléknyian, hogy a Fidesz.