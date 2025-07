Irgalmatlan spórolás kezdődik az állami cégeknél

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetén is követendő példa, hogy erőforrásaikkal a lehetőségek szerint a leghatékonyabban és leginkább költségtakarékos módon gazdálkodjanak. Ezért a költségek megtakarítását vizsgálják a tulajdonosi joggyakorlók – olvasható Magyar Közlöny hétfő este megjelent számában kihirdetett rendelet magyarázatában.

A kormány egy hétfő este kihirdetett döntésében elrendelte, hogy idén az állami társaságoknak 5 százalékkal kell lefaragniuk a személyi jellegű ráfordításaikat a 2024-es összegekhez képest (kivéve 30 cégnek). Vagyis az állam már nem csak a központi költségvetésben keresi a spórolási lehetőségeket, hanem ezt általánosabban terjeszti ki az állam más szereplőire is – írja a Portfolio.hu .

