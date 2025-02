Iskolai bombariadók: elfogott egy tettest a rendőrség

Ezt megelőzően, január 23-án is bombariadó zavarta meg a tanítást, akkor több mint 280 iskolát fenyegettek meg robbantással egy iszlamista szervezet nevében. Annak az akciónak a felelősét még nem találta meg a rendőrség.

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken bombariadó volt több vidéki és fővárosi iskolában. A rendőrség átvizsgálta az iskolákat, robbanószert, vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A rendőrség közlése szerint ennek a bombariadónak az elkövetőjét találhatták most meg.

Elmondása szerint nem lepődött meg az egyenruhások megjelenésén az a 15 éves fiú, akiért azért mentek házhoz a rendőrök, mert 2025. január 26. és 2025. január 30. között legalább 46 iskolának küldött robbantással fenyegető elektronikus levelet. A levelek feladóját a KR NNI kiberszakértői azonosították, 2025. január 31-én elfogták. Az elfogásról videó is készült – ám ez valamiért korhatáros, így csak a Youtube-on nézhető meg. Beágyazni nem, csak linkelni tudjuk.

