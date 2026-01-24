„Ismerem Orbán Anitát” – Szijjártó Péter rögtön nekiment a Tisza külügyi vezetőjének

„Ismerem Orbán Anitát. Régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt” – írta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán.

„Ideális választás, Brüsszelnek és Kijevnek”, fogalmazott.

Magyar Péter szombat reggel jelentette be, hogy a Tisza Párt új külügyi vezetője és „a magyar diplomácia új arca” Orbán Anita. A Tisza Párt elnöke szerint ő az energiabiztonság nemzetközileg elismert szakértője, akit Magyarország energiabiztonsági utazó nagyköveteként – ezt a posztot 2010 és 2015 között töltötte be – az Európai Parlament és az amerikai kongresszus is meghallgatott, mint a téma egyes számú szakértőjét.

Hozzátette: Kapitány István mellett – az egykori Shell-menedzser szintén csatlakozott a Tiszához – „ő a legmagasabbra jutott magyar üzleti vezető”.