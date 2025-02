Ismét a Főtaxi furikázhatja milliókért a minisztériumi dolgozókat

A Magyar Hang egyébként a pályázat kiírásakor ki is számolta, hogy a minisztériumi dolgozók átlagosan napi 143 taxis utazást is bonyolíthatnak, a hétvégéket és ünnepnapokat beleértve. A lap szerint a tender alapján ezt arányaiban olcsón tennék, egy utazás átlagosan 5384 forintra jönne ki a keretszerződés összegének 100 százalékos lehívása esetén.

A Főtaxi volt a befutó 2022 májusában is, akkor is velük kötött hasonló nagyságrendű szerződést a KEF a minisztériumi dolgozók szállítására. A Főtaxi nemrég szintén nagyértékű tendert nyert, mégpedig az MTVA-tól, amelyről itt írtunk:

A személyszállítások leginkább Budapesten és annak 20 kilométeres körzetében lesznek. Összesen körülbelül 105 ezer fuvar várható a tervezett időszakban. A főigazgatóság a keret 80 százalékát, vagyis 452 millió forintot mindenképpen fel is használ, a tender egy évvel meghosszabbítható.

Bruttó 565 millió, nettó 445 millió forintos kerettel írt ki nyílt tendert taxiszolgáltatásra a minisztériumokat és háttérintézményeiket is kiszolgáló Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF).

