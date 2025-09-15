Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Ismét cáfol a Tisza: egy szó sem igaz a politikai álhírekből

mfor.hu

„Ők lesznek a Tisza Párt jelöltjei” – terjeszti egy névtelen oldal, Magyar Péterék közölték, egy szó sem igaz belőle.

Nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket. Erre utal, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét. Legyenek volt szépségkirálynők, művészek, sportolók, tanárok, vállalkozók, ők valamilyen területen mind ismertek. Már most „helyi sztárok”. Politizálnak, de többnyire nem profi politikusok

– írta a mindössze egyetlen követővel rendelkező, Budapest Infó nevű Facebook-oldal saját értesülései alapján. A magát média- és hírszolgáltató, valamint szórakoztató honlapként meghatározó, ismeretlen alapítású oldal szerint 

Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Úgy tudjuk Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé, aki Veszprém megye 2-es körzetében lesz képviselő.

A portál szerint Nagy Ervin Dunaújvárosban indul majd
A portál szerint Nagy Ervin Dunaújvárosban indul majd
Fotó: ATV

A 24.hu megkereste az ügyben a Tisza Pártot, hogy meg tudják-e erősíteni az oldal által írt információk bármelyikét, ám azt közölték,

egy szó sem igaz a leírtakból.

Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtókapcsolati vezetője a lap megkeresésére közölte,

Az 1 követővel rendelkező, politikai álhírek terjesztésére létrehozott Facebook-oldalon leírtakból természetesen egy szó sem igaz. A TISZA nagykanizsai kongresszusán részletesen bemutattuk a jelöltállítási folyamatot. Az akkor ismertetett menetrendnek megfelelően jelenleg is zajlik a jelöltek a kiválasztása, meghallgatása. Ez az álhír nyilvánvalóan Orbán Viktor megbízásából és az ő érdekében jelent meg, de még abban is saját magából indult ki: éppen ők azok, akik évtizedek óta zárt, füstös szobákban választanak ki szavazógépeket, oligarchákat, rokonokat különböző pozíciókra.

