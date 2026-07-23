Ismét fájdalmas hír jött az üzemanyagokról

Pénteken ismét felfelé mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedik. A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban ezúttal sem jelent meg – írja a holtankoljak.hu.

A szakportál szerint a csütörtöki országos átlagárak az alábbiak szerint alakultak:

95-ös benzin: 597 forint/liter

Gázolaj: 618 forint/liter

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