Ismét népes mezőny a Tisztelt Ász! tenisztornán

Ezen a hétvégén rendezték meg a férfi tenisz Laver Kupát, San Francisco-ban, Kaliforniában. Kiélezett versenynek ígérkezett az idei, hiszen tavaly az európai válogatott két év után tudott nyerni, miután a világválogatott 2022-ben és 2023-ban is megnyerte a trófeát. Az esélyek azért sem voltak megjósolhatók, mert a cseh Jakub Menšík és az amerikai Alex Michelsen személyében újoncokat is beválogatott a csapatokba a két kapitány, Yannick Noah illetve Andre Agassi.

Tovább fokozta az izgalmakat a második napon, hogy az amerikai Taylor Fritz karrierje során először tudta legyőzni Carlos Alcarazt, a jelenlegi világelső teniszezőt. Az utolsó játéknap előtt még reménykedhetett a Team Europe abban, hogy míg az első napi győzelmek 1-1 pontot, a második napiak 2-2 pontot értek, a harmadikon elért győzelmek 3-3 pontot hozhatnak, így még akár meg is fordíthatja az állást.

Csampa Zsolt, Pecznik János, László Imre, Molnár Gyula

Fotó: Tisztelt Ász

Erről is sok szó esett a jelenlegi és volt parlamenti képviselők és állami vezetők Budapesten megrendezett Tisztelt Ász! tenisztornájának résztvevői között. Ám vasárnap még csak találgatni lehetett az eredmény további alakulásáról. Hétfőre virradóra derült ki, hogy a világválogatott ellenállhatatlan volt – elsősorban az Alcarazt legyőző – Taylor Fritz magabiztos játékának köszönhetően, így végül 15-9-re megnyerte az összecsapást. Erről az eredményről azonban már csak azok értesülhettek naprakészen, akik dacolva a 9 órás időeltolódással, vasárnapról hétfőre virradóra alvás helyett a Laver Kupa élő televíziós közvetítését választották.

Dragon Károly, Nagy Csilla, Gerlaki Bence, Vartus Gergely

Visszatérve a közéleti személyek tenisztornájára, Forgács István versenyigazgató elmondta: Az immár 53. alkalommal megrendezett Tisztelt Ász! tenisztornán is népes mezőny gyűlt össze. A benevezett huszonnégy páros a teniszben szerzett jártasság alapján öt ágon 46 mérkőzést vívott, amelyeken – a nyári meleg ellenére - mindvégig intenzív játék, szoros küzdelem folyt. Ahogy a Laver Kupán, itt is születtek meglepetés-eredmények.”

Nobilis Márton, Tárczy György, Nagy Ferenc, Kovács Árpád

Az esemény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

A volt országgyűlési képviselők közül teniszeztek a versenyen: dr. Baja Ferenc (MSZP), dr. Bohács Zsolt (FIDESZ MPSz), Gúr Nándor (MSZP), dr. Karl Imre (MSZP), Kőszegi Zoltán (FIDESZ MPSz) Dabas polgármestere, Lakos Imre (SZDSZ), dr. László Imre (DK) Budapest XI. kerületének polgármestere, Manninger Jenő (FIDESZ MPSz), dr. Mádi László (FIDESZ MPSz) , Márton Attila (FIDESZ MPSz), Molnár Gyula (MSZP, később DK), Puch László (MSZP), Szabó István (FIDESZ MPSz), dr. Varga István (FIDESZ MPSz), Varga József (FIDESZ MPSz) és dr. Veres János (MSZP). Az állami vezetőket képviselték a mezőnyben: dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Gerlaki Bence a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, dr. Kovács Árpád és dr. Stumpf István a miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagjai és Vartus Gergely a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.

Pakányi Pál, Stumpf István, Naszvadi György, Gárdos Csaba

A díjakat Csampa Zsolt volt országgyűlési képviselő a társszervező Magyar Parlamenti Képviselők Sportegyesületének elnöke, a BM helyettes államtitkára, Pecznik János az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. ügyvezető igazgatója, Prosits Attila a Gránit Invest Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója, Dragon Károly a Szamos Marcipán Kft. beszerzési vezetője és üzemvezetője, valamint Forgács István versenyigazgató, a HGS PR Ügynökség ügyvezető igazgatója adták át.

