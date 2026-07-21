Ismét önkényt kiáltott Havasi Bertalan: ilyenre a kommunizmus óta nem volt példa

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel közleményében.

Havasi Bertalan azt írta: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. „Az önkényuralom a mai napon szintet lépett” – fogalmazott.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kudarcot vallott a Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, ezért a Tisza most a Fidesz „jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet”. Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.