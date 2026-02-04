Ítéletet hirdettek Maja T. ügyében

Hatalmas nemzetközi sajtóérdeklődés mellett hirdetett elsőfokú, így még nem jogerős ítéletet szerdán a Fővárosi Törvényszék az antifa-ügyben. A nembináris német Maja T. nyolc év fegyházbüntetést kapott a 2023 februárjában elkövetett antifa-támadásokért. Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadták és megvertek több olyan embert, akikről leginkább a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak, és a Kitörés Emléktúrára vagy a „becsület napjára” mennek – írja a Telex.

A vádlottak közül egyedül Maja T. volt a tárgyalóteremben, de szerdán két másik, külföldön tartózkodó vádlottat is bűnösnek talált a bíróság. Az olasz Gabriele M. hét év börtönbüntetést, Anna Christina M. két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Az ügyészség Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta. Az előkészítő ülésen az ügyészség 14 év fegyházbüntetést ajánlott, amennyiben Maja T. beismeri tettét.



„Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke” – mondta Maja T. az utolsó szó jogán, mielőtt a bíróság visszavonult ítélethozatalra. Hosszan beszélt arról, Magyarországon mennyire elnyomják az ellenvéleményeket, szerinte a hatalom célja az elrettentés, ezért akarják őt is száműzni a társadalomból.

A lap tudósítása szerint említette azt is, hogy betiltották a mellette kiálló demonstrációkat, amiket többször az apja szervezett. Azt is mondta, sok ember szolidaritását tapasztalja. Kifejezte, hogy nagyon hálás nekik, külön megköszönte a támogatásukat.

Az ügynek nemcsak külföldön, itthon is nagy visszhangja volt. A magyar kormány többször is felháborodottan szólalt fel az antifa támadások ellen. Az ügy hatására 2025 szeptemberében az Egyesült Államok után Magyarországon is terrorszervezetekké nyilvánították az antifa szervezeteket.