Itt a bejelentés – ő lesz az új vezérkari főnök

A honvédelmi miniszter Facebookon jelentette be.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot.

Ruszin-Szendi Romulusz kedden a Facebook-oldalán jelentette be a döntést. Bejegyzésében kiemelte, a Magyar Honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nemcsak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is.

„Ezért nagyon fontos döntést hoztam. Felkértem Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el” a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatát – számolt be róla a miniszter.

Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és „bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is” – mutatta be a vezérkar új főnökét a miniszter.

