Itt a bejelentés: a Fidesz óriási sorcserét tervez a tavaszi választásokon

A keddi rendezvényen, amelynek videója szombat este került fel a YouTube-ra, a Fidesz választói adatbázisáért felelős pártigazgatója azt mondta:

a párt az egyéni képviselőinek 40 százalékát lecseréli 2026-ra.

Kubatov Gábor, aki egyben a Ferencváros Torna Club elnöke is, a 444 szemléje szerint részletesen beszélt a Fidesz kommunikációs stratégiájáról is. Megjegyezte, hogy átalakult a médiatér, sok esetben egy komoly tévéműsor sokkal kevesebb nézettséget és interakciót hoz, mint egy poszt a közösségi médiában, ráadásul utóbbi előállítása sok esetben sokkal kevesebb időbe kerül. A tévéből 2014-ben még 83 százalék szerezte az elsődleges politikai információkat, ez mostanra állítása szerint lement 40 százalék alá.

Kubatov Gábor szerint napi ötöt kell posztolnia

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az első pillanatban be kell rántani a nézőt, az emberek 1,4 másodperc alatt döntenek, hogy egy videót megnéznek-e a neten, fogalmazott.

Elárulta azt is, hogy pártjánál minden nap nézik az interakciók számait, mégpedig három téren: a politikum, a média szereplői és az úgynevezett rezonőrök, megszólalók terén.

„Most napi impulzuskampány van. Naponta kell nyerni. Napi ötöt kell posztolnom legalább”, mondta. „Az impulzusokhoz meg kell teremteni a platformokat, ahol te megszólalsz. Kellenek rendezvények, alkalmak, ahol relevánsan meg tudsz szólalni”, jelezte.

Kitért arra is, hogy lerövidült a reakcióidő, ha megtámadják a pártot, minél hamarabb reagálni kell.„Most, ha egy órán belül nem reagáltál, véged van”.

Kubatov Gábor szerint nem elég a jó kormányzás, azt el is kell tudni mondani.