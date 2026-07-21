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Közélet Kapitány István Magyar Turisztikai Ügynökség

Itt a bejelentés: meg van a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője

mfor.hu

A Visit Hungary korábbi vezérigazgatója kapta a felkérést. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. 

A miniszter azt írta, hogy Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött.Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki.

Csendes Olivért az egész szakma elismeri
Csendes Olivért az egész szakma elismeri
Fotó: DepositPhotos.com

Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi – emelte ki a miniszter. 

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