Itt a bejelentés: meg van a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A miniszter azt írta, hogy Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött.Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki.

Csendes Olivért az egész szakma elismeri

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Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi – emelte ki a miniszter.