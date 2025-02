Itt a bejelentés: megszavazták a Tisza Párt javaslatát

A most megszavazott javaslat értelmében nyílt pályázaton választhatják ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV), a Budapesti Közművek (BKM), a Vagyonkezelő Központ (BFVK), valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. új vezetőjét.

A Telex cikke szerint Déri Tibor, a DK képviselője azt írta: „A Tulajdonosi Bizottság ma döntött: indulhatnak a pályázatok a fővárosi cégek vezetői pozícióira. (...) A döntés előtt azonban még volt egy laza másfél órás szünet, mert – bármennyire is meglepő – még mindig volt mit toldozni-foltozni az előterjesztésén. De végül megszületett a döntés, és így a fővárosi cégek vezetőinek kiválasztása a jogszabályoknak megfelelő módon kezdődhet a szakszervezetek részvételével.”

