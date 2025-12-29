2p
Közélet Szociális segélyezés

Itt a fagy, van elég hely hajléktalanszállókon?

mfor.hu

Krízisautó áll készenlétben.

Közel telt házzal működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fővárosi hajléktalanellátó intézményei, de helyhiány miatt senkit nem küldenek el – tudatta a karitatív szervezet az MTI-vel közleményben hétfőn. A szeretetszolgálat fővárosi hajléktalanellátó intézményeit a téli időszakra ideiglenes férőhelyekkel bővítették.

A fagypont alatti hőmérséklet miatt a szeretetszolgálat négy utcai gondozószolgálata járja az utcán élő hajléktalan emberek jellemző tartózkodási helyeit, hogy a kihűlés veszélyének kitett embereket felkutassa, és akit lehet, menedékhelyre vigyen.

Az esti, éjszakai órákban krízisautó áll készenlétben, hogy a bejelentésekre reagálva segítséget nyújtson.

Közölték:

a diszpécserszolgálat éjjel-nappal hívható, 061 338 4186-os telefonszámára ezekben a napokban átlagosan 10-14 hívás érkezik a főváros budai oldaláról, ahol a szeretetszolgálat felelős a hajléktalan ellátásért.

A segítségkérések többsége sötétedés után fut be, amikor a kutyájukat sétáltató emberek közterületen fekvő hajléktalan embereket látnak. A késő esti, éjszakai órákban inkább hivatalos személyek, rendőrök vagy a közlekedési társaság dolgozói jelentenek újabb eseteket. A hajléktalanok tízből hét esetben elfogadják a felajánlott segítséget.

Férőhelyhiány miatt senkit nem küldenek el a szeretetszolgálat hajléktalan ellátó intézményei: ha az ideiglenes krízisszálláshelyek megtelnek, akkor a diszpécser más ellátó szervezetektől kér segítséget, ha pedig sehol nincs szabad hely, a karitatív szervezet ideiglenesen újabb épületet nyit meg a hajléktalan emberek számára – tudatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

(MTI)

