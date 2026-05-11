Itt a Fidesz reakciója azután, hogy őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, őrizetbe vett az ügyészség egy volt országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt hétfőn – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő.
A párt a bejelentés után néhány órával a következő közleményt adta ki:
„Meggyőződésünk, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért. A hatóságok felelőssége, hogy minden, bűncselekmény elkövetésének gyanújára okot adó esetben nyomozást indítsanak és azt pártatlanul, kizárólag a jogszabályok iránymutatása alapján folytassák le.
Az eljárás során ugyanakkor pártállásra tekintet nélkül mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.”