Itt a friss közvélemény-kutatás: Tisza 43, Fidesz 33 százalék a biztos szavazóknál

A három „a dobogó harmadik fokáért harcoló”, parlamenti küszöb körüli párt, a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt támogatottsága is csak minimális mértékben változott, a Mi Hazánk 1 százalékponttal 6 százalékra erősödött június óta a teljes népesség körében, a másik két párt 1-1 százalékpontot veszített, mindketten 4 százalékon állnak a teljes népesség körében, így a DK és a Kutyapárt ebben apillanatban nem biztos, hogy bejutna a parlamentbe. A pártválasztók körében a Mi Hazánk 7, a DK és a Kutyapárt 6-6 százalékon állnak. A biztos szavazó pártválasztók körében jobban szétválik a három párt, a Mi Hazánk 8, a DK 6, a Kutyapárt 4 százalékos támogatottsággal bír, azaz a három középpárt közül a Mi Hazánk szavazói kicsit aktívabbak, az MKKP szavazói kicsit passzívabbak.

A pártválasztók körében szintén nem történt jelentős változás, a Tisza 8 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP-vel szemben, az állás 41-33 százalék. A biztos szavazó pártválasztók körében is csak hibahatáron belüli elmozdulást láthatunk, a Tisza vezetése immár két számjegyű, 10 százalékpont a különbség – 43 százalék szavazna Magyar Péter pártjára, míg a Fidesz-KDNP-re 33 százalék. Látható, hogy az előző hónapokhoz képest nem volt jelentős változás a nagy pártok támogatottságában, viszont a Tisza stabilan őrzi előnyét, amire nem lehet panasza Magyar Péter csapatának.

