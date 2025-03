Itt a kereskedők válasza Orbán Viktornak

Megjött a miniszterelnök válasza a reggeli csúnya inflációs adatra: harminc élelmiszer esetében vezetnek be korlátozást.

Kapcsolódó cikk Bepipult Orbán Viktor – az áruházláncokra sújt le a haragja Megjött a miniszterelnök válasza a reggeli csúnya inflációs adatra: harminc élelmiszer esetében vezetnek be korlátozást.

Kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány árrésstopot vezet be 30 alapvető élelmiszerre. Az intézkedéssel kapcsolatban az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy a versenyalapú árképzés segíti leginkább a fogyasztók vásárlóerejének megőrzését és az inflációs célok elérését.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!