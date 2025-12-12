Itt a kormány válasza a Magyar Péter által közzétett jelentésre

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Tisza Párt elnöke szerint a péntek délután nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést a kormány 2021 óta titkolja, a dokumentumot az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette. A dokumentum több erős állítást is tartalmaz, többek közt:

minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak.

A szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.

A gyámok mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy a rábízott gyerekek nem érintettek bántalmazásban.

A Belügyminiszter közleményében így reagált: „Magyar Péter szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat.” Az infostart cikke szerint a tárca úgy fogalmazott, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. Hozzátették:

„a hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba.”

A tárca állítása szerint dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse. Mint írták, 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények – áll a közlésben.