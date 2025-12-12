2p
Itt a kormány válasza a Magyar Péter által közzétett jelentésre

A Belügyminisztérium közleményben reagált.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Tisza Párt elnöke szerint a péntek délután nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést a kormány 2021 óta titkolja, a dokumentumot az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette. A dokumentum több erős állítást is tartalmaz, többek közt:

  • minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak.
  • A szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.
  • A gyámok mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy a rábízott gyerekek nem érintettek bántalmazásban.

A Belügyminiszter közleményében így reagált: „Magyar Péter szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat.” Az infostart cikke szerint a tárca úgy fogalmazott, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. Hozzátették:

„a hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba.”

A tárca állítása szerint dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse. Mint írták, 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények – áll a közlésben.

Magyar Péter nem akármilyen dokumentumot hozott nyilvánosságra

Lesújtó kép a hazai gyermekvédelem helyzetéről.

Kiderült, hogy került Gáspár Evelin Szijjártó Péter moszkvai delegációjába

A kommunikációs stáb tagja.

Itt egy újabb letartóztatás a Szőlő utcai ügyben

Pszichológusként, majd nevelőként dolgozott a nő.  

A kormányzati podcast házigazdájából is Fidesz-jelölt lesz

Németh Balázs a XV. kerületben indul.

Igencsak megugrott a magyarok bizalma az Európai Unióban

A magyarok 57 százaléka bízik az Európai Unióban az Eurobarometer csütörtökön kiadott adatai alapján. A félévente ismételt, reprezentatív közvélemény-kutatás előző kiadásában ezzel még csak 48 százalék értett egyet.

Ekkora lesz a fővárosi béremelés

2026-ban átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a Budapest hatókörébe eső munkavállalóknál.

Alig ismerik a magyarok a német kancellárt, Putyin viszont dobogós

A Policy Solutions kutatása felmérte a nemzetközi politikusok ismertségét, és népszerűségét a magyarok között.

Airbnb-betiltás Terézvárosban: több ezer család megélhetése kérdéses

Szakmai javaslattal állt elő a terézvárosi magán-, és egyéb szálláshelyek teljes betiltása miatt a Magyar Apartmankiadók Egyesülete.

Vádemelést javasol a rendőrség Karácsony Gergely ellen

A júniusi Büszkeség menete ügyében indult nyomozás.

Orbán Viktor köztársasági elnök lesz, ha veszít a Fidesz?

A választás utánra készül a miniszterelnök. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

