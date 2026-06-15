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Közélet Balásy Gyula Magyar Péter

Itt a lista, hogy Balásy mit ajánlott fel az államnak

mfor.hu

Tévés befektetés és magántőkealapok sem kellettek Balásy Gyulától a magyar államnak.

A 24.hu információi szerint a médiaügynökségei révén milliárdossá vált Balásy Gyula a Euronews televízió megvásárlásához tartozó befektetést, valamint három magántőkealapot, és a hozzájuk tartozó befektetéseket is felajánlott az államnak, amelyeket Magyar Péter miniszterelnök visszautasított.

A lap értesülései szerint Balásy négy cégét ajánlotta föl:

  • a Lounge Design Kft.-t,
  • a New Land Media Kft.-t,
  • a Lounge Event Kft.-t,
  • valamint a Visual Europe Zrt.-t.

Ezek már korábban ismertek voltak a nyilvánosság előtt. Balásy Gyula korábbna közölte, hogy a felajánlása három magántőkealapban meglévő befektetéseit is érinti. A 24. úgy tudja, hogy ezek a következők:

  • A Prime Tech magántőkealapban meglévő befektetései, több mint 14 milliárd forint értékben, kifizetésre kész forrásként.
  • A Prime Peak és a Prime Target magántőkealapokban meglévő befektetései, amelyek elsősorban közterületi, reklámpiaci érdekeltségeket tartalmaznak. A befektetési jegyek értéke 6,5 milliárd forint összegű.
  • Továbá a felajánlás részét képezi az Euronews TV-csatorna befektetéshez kapcsolódó részesedés is. A New Land Media 12,5 millió euró kölcsönnel vett részt az Euronews megvásárlásának finanszírozásában, és az ehhez kapcsolódó befektetési jegyek a társaság értékpapírszámláján rendelkezésre állnak.

Főleg a Euronews nevű nemzetközi televízió részesedése érdekes. Néhány éve ugyanis jelentős részben magyar állami és akkori kormányközeli finanszírozásból vásárolta meg egy Orbán Viktorhoz személyes szálakon kötődő portugál üzletember cége. A vevő Pedro Vargas Santos David portugál üzletember cége volt, ám akkor azt nem hozták nyilvánosságra, hogy kik finanszírozták az ügyletet. A férfi annak a konzervatív portugál politikusnak, Mario Davidnak a fia, aki régóta baráti viszonyt ápolt Orbán Viktorral – emlékeztett cikkében a 24.hu. A leköszönt miniszterelnök sajtófőnöke akkor azt állította a Direkt36-nak, hogy semmit nem tudnak az ügyletről.

A Balásy által felajánlott vagyonelemek közt meglepő tételnek számít az a 14 milliárd forintnyi befektetés is, amit a Prime Tech magántőkealap rejt. Ezt korábban elsősorban a Válaszonline cikke alapján a sajtó Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos érdekeltségébe sorolta, de mindezek alapján úgy tűnik, Balásynak is jókora része van benne.

Ugyancsak a Primefund alapkezelő egyengeti a Prime Peak magántőkealap befektetéseit, amely amellett, hogy szintén Mészáros érdekeltségébe sorolták, arról volt híres, hogy az adatmentéssel foglalkozó, a világpiacon is sikeres céget, a Kürt Zrt.-t is bekebelezte. A cég adatmentési technológiája 2014-ben hungarikum lett. Ebben is jelentős befektetéssel bír Balásy, amit szintén átadott volna az államnak.

A Prime Target magántőkealap befektetését Balásy ugyancsak felajánlotta az államnak. Ennek kezelője  egy bizonyos Initia Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. és a tulajdonában áll a korábban Simicska Lajos, majd Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, köztéri plakáthelyeket fenntartó Publimont is. Az, hogy az ebben lévő befektetését is felajánlotta Balásy, a 24.hu szerint azért érdekes, mert az RTL megszerezte az üzletember levelét, amelyben azt kérte a kormánytól, hogy soron kívül vegyék át a cégeit, mert különben azok vagyonát felszámolási eljárással veszik el a NER-hez közeli cégek, köztük említve a Publimontot is, ami befektetésén keresztül jelenleg Balásy érdekeltsége is.

A vagyonleltárral kapcsolatban megkereste a 24.hu Balásy Gyulát, aki nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit. A Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség sem reagált a felajánlott vagyonelemeket firtató kérdéseikre.

Balásy Gyula egyébként múlt héten reagált arra, hogy Magyar Péter visszautasította a felajánlását. Azt írta, hogy a jelenlegi körülmények között sajnos reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást.

A 24.hu emlékeztet, hogy az egykori, kormányközeli üzletembernek ennél nagyobb problémája is lehet, ugyanis a cégcsoportjánál hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, zárolták a cégek és Balásy személyes számláit is. Egyelőre viszont nem hallgatták ki a vállalkozót.

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