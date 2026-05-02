Közélet Orbán Viktor Választás 2026

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az április 12-ei országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig az NVB-hez intézett írásbeli nyilatkozatukkal mondhatnak le. A jogszabály szerint az országos listán szerzett mandátum megüresedése esetén a párt – közös pártlista esetén az érintett pártok – nevezhetik meg, az országos listán szereplők közül kinek kérik kiadni a mandátumot.

Borvendég Zsuzsanna a Mi Hazánk Mozgalom listájának 5. helyén szerzett országgyűlési képviselői mandátumot az április 12-ei választáson, de arról lemondott. A jelölőszervezet a párt listájának 7. helyén szereplő Szabadi Istvánt jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére, és mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi feltételeknek, az NVB kiadta az országgyűlési képviselői mandátumot Szabadi Istvánnak.

A Fidesz-KDNP közös listájáról összesen 24-en mondtak le mandátumukról: Bánki Erik (a lista 30. helyéről), Demeter András (31.), Földesi Gyula (34.), Gál Kinga (4.), Jakab István (12.), Kovács Zsolt (33.), Kósa Lajos (7.), Kövér László (3.), Kubatov Gábor (6.), Latorcai János (10.), Lezsák Sándor (11.), Menczer Tamás (36.), Mohácsy István (14.), Molnár Ágnes (27.), Németh Szilárd (8.), Nyitrai Zsolt (41.), Orbán Viktor (1.), Rogán Antal (23.), Selmeczi Gabriella (18.), Semjén Zsolt (2.), Soltész Miklós (39.), Sztojka Attila (15.), Tapolczai Gergely (16.) és Zsigmond Barna Pál (42.).

A jelölőszervezetek április 30-án azt kérték, a mandátumokat az NVB adja ki rendre Bencsik Jánosnak (aki az országos lista 131. helyén szerepelt), Czirbus Gábornak (85.), Csibi Krisztinának (130.), Hankó Balázsnak (51.), Hargitai Jánosnak (118.), Koncz Zsófiának (88.), Hegedűs Barbarának (152.), Máthé Zsuzsának (84.), Molnárné Lezsák Annának (46.), Nagy Bálintnak (96.), Németh Balázsnak (47.), Panyi Miklósnak (170.), Pócs Jánosnak (122.), Radics Bélának (158.), Seszták Miklósnak (78.), Szécsi Zoltánnak (211.), Szűcs Gábornak (218.), Takács Árpádnak (83.), Takács Péternek (123.), Tuzson Bencének (49.), Varga Zsoltné Szalai Piroskának (237.), Vitályos Eszternek (48.), Witzmann Mihálynak (103.) és Zsigó Róbertnek (121.). A jelölőszervezetek május 1-jén módosították korábbi bejelentésüket és azt kérték, Nyitrai Zsolt mandátumát Szécsi Zoltán helyett a lista 100. helyén szereplő Horváth Lászlónak adja ki az NVB.

Mivel a bejelentések megfeleltek a törvényi előírásoknak, az NVB kiadta a mandátumokat a jelölőszervezetek által megjelölteknek. Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

(MTI)

Varga Mihály

Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

Magyar Péter a 100 millió forintról: mindent visszafizetünk

Tengernyi adatot loptak a kormányközeli médiacégtől – nyilvánosságra hozták

Budapesti lakosok, banki ügyfelek – mutatjuk a május eleji változásokat!

Rámegy a Tisza a szennyező gyárakra

