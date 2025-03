Itt a magyar háborús felkészítő a lakosoknak

Bár a napokban egy lehetséges orosz-ukrán tűzszünetről szóltak a hírek, nem úgy tűnik, hogy Putyin repesve elfogadná, sőt, figyelmét egyre inkább az Európai Unióra irányítja. A NATO-főtitkár pár hónapja kijelentette: „Itt az ideje háborús gondolkodásmódra áttérnünk”.

Elképzelhető, hogy a magyar kormánynak is létezik egy hivatalos forgatókönyve a magyar lakosság edukációjára (ahogy minden államnak van), de mivel a nyilvánosság előtt ez még mindig várat magára, egy magyarországi prepper (katasztrófatúlélő) addig sem tétlenkedett. A Privátbankár cikkére reagálva a szerkesztőséghez eljutott az a tavaly készült útmutató, ami egy igazi veszélyhelyzetben támpontot adhat. Bár sokan leszólják a preppereket, miszerint pánikot keltenek és túlzásokba esnek, az útmutató őszinte kommunikációja mégis figyelemreméltó mind nyelvezetében, mind tartalmában.

2024 áprilisában jött ki az Útmutató háborús veszélyhelyzetben, amelyet – tekintettel a nemzetközi helyzet fokozódására – hamarosan frissítenek, és jön a még naprakészebb, átdolgozott, bővített kiadása – tudta meg a lap.

Vészhelyzet esetén jól jönnek a bunkerek

A prepper meggyőződése, hogy a civil kurázsi még létezik és mérföldekkel több esélye van önmagában, mint ha az államra bíznák magukat. „Különösen háború idején, láttuk, látjuk a civil lakosság körében elkövetett pusztítás mértékét” – teszi hozzá a tájékoztató elején.

Hogy kezdődhet egy háború a jelenkorban?

Az Útmutató, amelynek alcíme – Európa nem él túl még egy háborút – leszögezi, azért nem bízhatjuk magunkat az állami szervezetekre, mert:

nem az állampolgárok közvetlen védelme lesz az elsődleges probléma

nincsenek felkészülve ilyen méretű és mennyiségű helyzet kezelésére

nincsen állandóan működőképes, többcsatornás előrejelző rendszer

nincsen mindenkinek elegendő polgári védelmi eszköz és berendezés

nem létezik polgári védelmi oktatás és polgári védelmi infrastruktúra.

Az útmutató, amelyet egy volt katona tett össze, nemcsak gyakorlati, praktikus tanácsokat tartalmaz vészhelyzet idejére, hanem elméleti, magyarázó részeket is szentel a civilek edukációjára. Véleménye szerint jelenleg egyetlen európai ország sincsen felkészülve és nem is lehet a gyorsuló technológiai versenyben, hogy megvédje az állampolgárait egy hagyományos vagy atomháború direkt vagy indirekt hatásaitól. Az energia-, víz-, és adathálózataink annyira sérülékenyek, hogy direkt katonai akció nélkül is – csapás mérhető – a technológiaalapú társadalmakra.

A tájékoztató arra is kitér, hogy a háború már nem hadüzenet küldésével kezdődik. Mára ugyanis ósdi intézménnyé vált. Ma a támadó fél olyan helyzetet teremt, hogy a lehető legtöbb ideje legyen a terve felfedése nélkül felkészülni és a legnagyobb meglepetést elérni a másikkal szemben.

Példának okáért manapság igen gyakoriak a hosszú ideig és a megszokottól eltérő méretű, „rendszeres” hadgyakorlatok tartása a másik ország határának közelében …

Az útmutató még számos érdekes információt tartalmaz, melyből a cikk szemezget