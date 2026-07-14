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Közélet Magyar Péter Tisza Párt

Itt a nagy bejelentés Magyar Pétertől: jön a Tisza Szigetek országos találkozója

mfor.hu

„Semmi nem adott annyit, mint az ország bejárása” – mondta a kormányfő. 

Augusztus 20-án az állami ünnepség mellett megtartjuk a Tisza Szigetek országos találkozóját Budapesten – ezt közösségi oldalán jelentette be Magyar Péter.

A miniszterelnök méltatta Bódis Kriszta magyar író, pszichológus, dokumentumfilmes, A Van Helyed Alapítvány vezetőjének munkáját, aki immár a Tisza-kormányban a Miniszterelnökségen a társadalompolitikai koordinációért felel. Magyar Péter kiemelte, hogy Bódis Kriszta sok éve a magyarországi roma felzárkóztatás és integráció legismertebb képviselője és aktivistája.

A kormányfő úgy fogalmazott: „Semmi nem adott annyit, mint az ország bejárása”, és büszke arra, hogy Bódis Kriszta a politikai közösségük mellé állt. Az is elmondta: itt lenne az ideje, hogy valamelyik ellenzéki poliitkus felálljon és bocsánatot kérjen azért a rágalomhadjáratért, amelyet Bódis Kriszta ellen folytattak az elmúlt években.

Magyar Péter azt mondta, köszöni a Tisza Szigeteknek, hogy példát mutttak emberségből, köszöni az egész közösség munkáját. Úgy fogalmazott: augusztus 20-án találkoznak Bupesten egy országos találkozón.

 

 

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