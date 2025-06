Itt a nagy fordulat – végre az RTL nevetett a végén

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A közönséget egyelőre mérsékelten hozta lázba a műsor, amely 318 ezer nézőt vonzott a képernyők elé. Igaz, ez a napi győzelemre így is elég volt, a reality megelőzte a TV2-n adott Kék bogár című film által elért 206 ezres nézettséget.

A heti nézettségi toplistába sportesemények nem fértek be, így tekintsük át, mi történt a hétvége folyamán. Az RTL szombatra legújabb, Exek csatája névre keresztelt, Németországból honosított realityjével készült, amely tematikája a hivatalos leírás szerint:

A 25. heti egyik kategóriagyőzelem így is a Szerencsekerék adásának jutott, a keddi rész 611 ezres nézettségét nem tudták megverni.

A hétköznapokon az RTL esti programjának első érkezője a The Floor volt, a vetélkedő a teljes lakosság körében átlagosan 369 ezer nézőt vonzott a képernyők elé, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 195 ezer nézőt, 16,3 százalékos közönségarány mellett.

