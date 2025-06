Természetkárosításra hivatkozik a Pilisi Parkerdő – megszólalt az állami cég a Kolorádó ügyében

„Döbbenten állunk az események előtt. Az állami tulajdonban álló Pilisi Parkerdő Zrt., mint tulajdonos (aki a területet a Cserkészeknek bérbe adja) váratlanul ellehetetlenítette, hogy az idei fesztivál után folytassuk a rendezvényt a Cserkészparkban. Egészen mostanáig próbáltuk kutatni a döntés valódi okait, de csak ingoványos talajra tévedtünk” – írták a fesztivál szervezői tegnapi Facebook-posztjukban.

Hozzátették: „Közel tíz éve építjük Kolorádót ezen a helyszínen, jó viszonyt ápolva partnereinkkel, sok pénzt és energiát befektetve, évről évre többet kísérletezve, tisztábban, szebben és veletek még szorosabban együtt, hogy szeretve hozzuk létre ezt a csodát. Hatósági vagy más, megalapozott kifogás, ami a fesztivál megvalósulását befolyásolta volna sosem merült fel”.

Ezt követően küldtünk kérdést mind a fesztivál szervezőinek, mind a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek. Utóbbi szóvivője, Mészáros Péter válaszában a fesztivál múltjára is kitért:

„A Pilisi Parkerdő Zrt. a Kolorádó Fesztiválnak évekig helyszínt biztosító, a köznyelvben Julianna Majorként ismert területet 1989-ben adta ingyenes használatba a Magyar Cserkészszövetségnek. A megállapodás célja a környezeti nevelés előmozdítása, valamint a Magyar Cserkészszövetség nevelési, oktatási és ifjúságvédelmi tevékenységének támogatása volt. A megállapodás 2013-as módosítása lehetővé tette, hogy a Magyar Cserkészszövetség az így létrejött Sztrilich Pál Cserkészpark területén tavasztól őszig ingyenesen ifjúsági táboroztatási tevékenységet is folytathasson.”

A fesztiválozók szerint a Kolorádó „más dimenzió”

Fotó: Facebook



A szóvivő szerint azonban az elmúlt évek során az ingatlan használatával, az ott szervezett rendezvényekkel összefüggően több lakossági és önkormányzati panasz is érkezett a Pilisi Parkerdőhöz.

Továbbá a helyszíni szemléken megállapították, hogy a természetes környezetbe illeszkedőnek tűnő, de engedély nélkül épített pihenőket, teraszokat és lépcsőket alakítottak ki. (Minden bizonnyal erre utaltak a fesztivál szervezői, amikor azt írták, hogy sok pénzt és energiát befektetve, évről évre többet kísérletezve, tisztábban és szebben építették ezt a csodát).

A Pilisi Parkerdő szóvivője mást is említ. Válaszukban arra is kitérnek, hogy a „munkálatokkal járó tereprendezés és földmunkák károsították az erdő talaját, veszélyeztették az ökoszisztéma működését, valamint több növény- és állatfaj élőhelyét. Ezek a beavatkozások az erdőtörvényben meghatározottakkal össze nem egyeztethető, jogsértő módon történtek”.

A Pilisi Parkerdő Zrt. ezért felszólította a Magyar Cserkészszövetséget, hogy haladéktalanul állítsa helyre az erdőművelési ágnak megfelelő, eredeti természeti állapotot. Továbbá felhívta a Magyar Cserkészszövetség figyelmét az ingatlanszerződésben rögzített célok szerinti használatára, hasznosítására.



A Magyar Cserkészszövetség elfogadta a Pilisi Parkerdő Zrt. természetvédelmi szempontú érveit, és vállalta a terület rekultivációját, valamint a jövőbeni hasznosítást a megállapodás eredeti célkitűzéseinek – azaz az ifjúsági nevelés és természetközeli táboroztatás – mentén.



A szóvivő hozzátette: a Magyar Cserkészszövetség egyúttal arról is tájékoztatta a Pilisi Parkerdő Zrt.-t, hogy felbontották a Kolorádó Fesztivál szervezőivel az általuk kötött megállapodást. Hozzátették: a Pilisi Parkerdő Zrt. elkötelezett a természet értékeinek megőrzése mellett, és minden olyan együttműködést támogat, amely ezt a célt szolgálja.

Kapcsolódó cikk Vége: ez lesz az utolsó Kolorádó Fesztivál A Kolorádónak le kell húznia a redőnyt?

A Magyar Cserkészszövetség 2023-ban még több posztjában is népszerűsítette a Kolorádó Fesztivált, a nyitástól kezdve a Csűr építéséig, valamint arról is tettek fel kis videót Facebook-oldalukon, hogy a Kolorádó Fesztivál résztvevői is szelektíven gyűjtik a szemetet. Tavaly májusban pedig arról posztoltak még Facebook-oldalán népszerűsítette a Kolorádó Fesztiválra igényelhető kedvezményes jegyeket a nagykovácsi lakosok körében. De 2024-ben már csak ez az egy poszt foglalkozott a fesztivállal, idén pedig már semmit nem közöltek róla.

A Kolorádó Fesztivál nyilvános Facebook-oldalán a tegnapi, megszűnésről szóló posztja alatt olvasható kommentek igen vegyesek.

Van, aki szerint gyanús, hogy pont most hozták a Kolorádó megszüntetésével járó döntést, más azt írja, nem kell politikát szőni ebbe, egyszerűen sokakat zavart a nagy hangerő. Más szerint a Nagykovácsi és a II. Kerületi csoportokban sokan aláírásokat gyűjtöttek a fesztivál ellen. Megint más azt írja, hogy 4 napig kibírja a hangoskodást, „legalább érzi, hogy nyár van és élet”.

„Ezt nem akarom elhinni. Évek óta kijárkálok. Teljesen más dimenzió. Mintha egy másik világban lennék és igen, ehhez a helyszín is fontos összetevő és nem igazán tudom mennyire helyettesíthető mással. Az már nem ugyanolyan Ebben az országban mindent szétvernek, ami jó” – teszi hozzá szomorúan valaki.