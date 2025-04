Itt a rendkívüli Kormányinfó Nagy Mártonnal – kövesse velünk percről percre a bejelentéseket!

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Még van néhány perc a délután háromkor kezdődő Kormányinfóig, addig a közmédia azzal szórakoztatja a tévénézőket, hogy részletesen is beszámol róla, hogy megkezdődött a Voks 2025 szavazólapok kézbesítése.

A miniszter szerint megvan a lehetőség arra, hogy visszatérjenek az adócsökkentés politikájához, a költségvetést a kormány elfogadta. Nagy Márton elsorolta a legfontosabb adatokat is:

Ameddig van extraprofit, addig alkalmazzák őket, ha eltűnik, megszüntetik őket. Marad a bankrendszer extraprofitadója, és a kiskereskedelmi adó, biztosítási adó is megmarad, ezek is gyarapítják a bevételi oldalt. Hozzátette, a kamatok nem csökkentek vissza arra a szintre, amelyen a válság előtt voltak.

Jönnek az újságírói kérdések, Nagy Mártontól is lehet kérdezni.

Több változás is történt mostanában az otthonfelújítási program terén, voltak szigorítások - mondta Nagy Márton. A miniszter szerint erre azért volt szükség, mert fiktív számlákat akartak elszámolni, sokszor milliárdos nagyságrendben, bővítették a NAV hatáskörét is.

Nagy Márton kijavította a kérdező újságírót, mint mondta, nem tud róla, hogy asszisztált volna. Szavai szerint az MNB-alapítványok alapításakor ő nem volt az MNB alelnöke, kuratóriumi tagságáról le is mondott, 2020-ig nem foglalkozott a kérdéssel. Szavai szerint az alapítványok felett az alapítványok felügyelőbizottsága és az ÁSZ ellenőrzött, nem az MNB.

Gulyás Gergely szavai szerint sok kórházfelújítás történt, uniós pénzek nélkül is, de a további felújítások gyorsabban megtörténhetnének, ha jönnének az uniós pénzek.

Gulyás Gergely kiemelte szerint minden ország nemzeti jelképét és zászlóját tiszteletben kell tartani, de ezt törvény is bünteti - az elkövetők ellen a törvény szigorával kell fellépni. Nyomozás zajlik.

A miniszter szerint ami le van írva az ÁSZ-jelentésben, mindenkit felidegesít, a kérdező újságírót is, azért kérdezi őt erről.

A kormány nyitott az MNB jogkörének módosítására, most fognak tárgyalni róla. A jegybank nem a kormány hatáskörébe tartozik. Kiemelte, szerinte ha a kormány és a jegybank között háború tör ki, annak a következményei kockázatosak. Az ÁSZ-nak lehetősége van a közpénzek felhasználásának vizsgálatára bármikor.

Nagy Márton válaszában elmondta, ezek a tőkepiacok részei, van létező szabályozás, van jogosítványuk, fontos szerepet töltenek be a gazdaságban. A miniszter létezésükben nem lát problémát.

Hozzátette, az infláció letörése is a jegybank feladata, de a kormány érzi felelősségét, ezért lépett közbe.

Május végén felülvizsgálják, mérlegelik a kivezetést, de ha lesz is ilyen, fokozatosan tennék azt. Háztartási cikkek esetében, piperéknél vizsgálják a szabályozás lehetséges kiterjesztését, a kormány még nem döntött. Az NGM javaslatait május elején nyújtja majd be Nagy Márton.

De Nagy jelenlétére az is lehet magyarázat, hogy napra pontosan egy hónappal ezelőtt, március 17-én indult el az árrésstop, így nem kizárt, a nemzetgazdasági miniszter számára a Kormányinfó alkalmat ad arra, hogy az első hónap tapasztalatait megossza az újságírókkal.

Minden jel arra utal, hogy valamilyen rendkívüli bejelentést hozhat a tájékoztató, ugyanis a szokásos csapat, azaz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett ezúttal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is a főszereplők közt van.

