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Itt a vége a NER-es vállalkozók aranykorának? Csütörtök reggelre átírták a közbeszerzési eljárások szabályait

mfor.hu

Jóváhagyáshoz kötik a részvételt, a tényleges tulajdonosokat is vizsgálni fogják.

A szerda este kiadott Magyar Közlönyben Magyar Péter aláírásával jelent meg a kormány 105/2026. (VII. 1.) számú, az „egyes közbeszerzési, fejlesztéspolitikai, valamint védelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” címet viselő rendelete.

Ebben a következő fontos változtatások találhatók:

  • A közbeszerzési és védelmi beszerzési eljárások szabályait több rendeletben pontosították, hogy összhangban legyenek a módosított törvényekkel.
  • A minősített és alapvető biztonsági érdekű beszerzések esetén az ajánlatkérőnek a beszerzés megkezdése előtt az irányító hatóság vagy nemzeti hatóság hozzájárulását kell kérnie, és részletes dokumentációt kell benyújtania.
  • A támogatások felhasználásánál (2014–2020, 2021–2027 EU-s időszak, Helyreállítási Terv) a minősített beszerzésekhez és alapvető biztonsági érdekű beszerzésekhez előzetes jóváhagyás szükséges, a korábbi 'mentesítési eljárás' helyett 'jóváhagyási eljárás' elnevezéssel.
  • A közbeszerzési eljárásokban szigorodtak a tényleges tulajdonosok adatainak bemutatására vonatkozó követelmények, mind magyarországi, mind külföldi ajánlattevők esetén.

  • Az ajánlatkérő további információkat is kérhet a tényleges tulajdonosokról, alvállalkozókról, illetve a tulajdonosi és irányítási viszonyokról.
  • A minősített beszerzések és alapvető biztonsági érdekű beszerzések országgyűlési bizottsági jóváhagyásának kezdeményezésére vonatkozó eljárás részletesen szabályozott, a kérelem tartalmára, benyújtására, vizsgálatára és a döntések nyilvántartására vonatkozóan.
  • A nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai állásfoglalása továbbra is szükséges, de ha maga a szolgálat a beszerző, akkor elegendő, ha a kérelemben ismerteti az indokokat.
  • A központi beszerző szerv és a védelmi beszerzések központosított rendszerének szabályai is igazodnak az új jóváhagyási eljáráshoz.
  • A jogszabályokban mindenhol a 'mentesítési eljárás' kifejezést 'jóváhagyási eljárásra' cserélték.
  • A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz július 2-án lép hatályba.
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