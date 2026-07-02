Itt a vége a NER-es vállalkozók aranykorának? Csütörtök reggelre átírták a közbeszerzési eljárások szabályait

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A szerda este kiadott Magyar Közlönyben Magyar Péter aláírásával jelent meg a kormány 105/2026. (VII. 1.) számú, az „egyes közbeszerzési, fejlesztéspolitikai, valamint védelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” címet viselő rendelete.

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