Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Itt az esély: összecsaphat a Fidesz és a Tisza

Vereb községben új választást írnak ki, miután az önkormányzat képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén feloszlatta magát.

Vereb önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén úgy határozott, hogy feloszlatja magát – válaszolta a feol.hu érdeklődésére a Fejér vármegyei község polgármestere. Espár Sándor tájékoztatása szerint a döntés hátterében mély bizalmi válság áll, amely az utóbbi időben ellehetetlenítette a testület hatékony működését.

Azt viszont szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy az önkormányzati szolgáltatások, a döntéshozatal és a működés a még nem ismert napon tartandó időközi választásokig továbbra is biztosított marad.

A lap szerint a végső lépést egy beruházás körüli vita hozhatta el. A polgármester azt mondta, felvetődött egy magánbefektető által idősotthon létesítésének lehetősége, amelyben a község részéről inkább előnyök, mint hátrányok adódhattak volna. A faluvezető szerint ez jó lett volna a községnek, hiszen nem ipari, környezetterhelő beruházás lett volna, hanem szociális célú fejlesztés. Aztán addig civakodtak, míg ebből sem lett semmi

Vereben 659 szavazásra jogosult él. Így a helyi testület a polgármesterrel együtt 5 főből áll, valamennyien függetlenek. Espár a tavalyi választásokat a szavazatok 86 százalékával nyerte.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt vannak a friss számok

A miniszterelnöki posztra alkalmasság terén.

Valami nagy dologra készülnek a kormánypártok?

A Fidesz és a KDNP kétnapos frakcióülést tart szerdán és csütörtökön Balatonfüreden.

A Political Capital szociológus alapítója szeptember 24-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Hoppon maradt az RTL és a TV2 – valami olyan történt, ami idén eddig még nem

A szuperprodukciók is kikaptak a 37. héten.

Terézváros sajátos módon államkötvénnyel spórol az önkormányzatnak

Az önkormányzat ezzel elkerüli, hogy szabad pénzeszközeit az államkincstárnál tartsa.

Innen került szarkofág a Sándor Palotába

A HVG közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a köztársasági elnök hivatalának otthont adó Sándor-palotában jelenleg 91 olyan műtárgy található, amelyet közgyűjteményekből kölcsönöztek, térítésmentesen.

Itt vannak a számok: ennyit késett a MÁV augusztusban

A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint megtört az „augusztusi átok.”

Lehullt a lepel – ez lehet a Gyurcsány-Dobrev szakítás háttere

A Direkt36 tényfeltáró cikke részletesen tárja fel a DK alapító elnöke májusi lelépéséhez vezető okokat.

Erre ébredtünk: belepiszkált a kormány a választási szabályokba

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet megváltoztatta a választási költségek és elszámolás szabályait, miközben a választási jegyzőkönyveket és dokumentumokat is módosította. 

Elszámolta magát Orbán Viktor

A kormányfő 284 gyilkosságért letartóztatott svéd lányról beszélt, valójában 4 volt,

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

