Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Itt az új felmérés: a Medián szerint már közel van Magyar Péterék kétharmada

A Medián erősödő Tisza Pártot mért. 

Közzétette a hvg.hu a Medián legújabb eredményeit, amely szerint tovább nőtt a Tisza Párt előnye, március második felében a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó „biztos” szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet a kormánypártok előtt.

A cikk szerint a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt már több hónapja 1-2 százalék körül mozog a Medián felméréseiben, sőt ebben a márciusiban a Mi Hazánk szavazótábora is zsugorodni látszik (még a választani tudó „biztos” szavazók körében sem éri el a bejutási küszöböt), így jelenleg a kétpárti parlament sem tűnik kis valószínűségű fejleménynek.

A felmérés szerint a megkérdezettek közül 89 százalék mondta biztosra, hogy részt fog venni a szavazáson, a Tisza Párt szimpatizánsainak körében 96 százalékos, a Fidesz-pártiaknál 90 százalékos, míg a többi párt szavazói, vagy a párt nélküliek körében 75 százalékos a részvételi szándék.

A teljes szavazókorú népesség 47 százaléka számít arra, hogy Magyar Péter pártja fogja megnyerni az április 12-ei választást, míg a Fidesz győzelmére már csak 35 százalék fogadna.

Mit mért a Nézőpont?

Legfrissebb, március 19-én megjelent felmérésében a közvélemény-kutató eredményei szerint az április 12-ei vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér.

A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával. Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb, mint 80 százaléka fog részt venni a választáson – derült ki a felmérésből.

A szokásos időpontban rendezik a tájékoztatót.

