Itt az új felmérés: Orbán Viktor népszerűségi gondokkal küzd

Júniusban nem történt érdemi elmozdulás a politikai erőviszonyokban – írja legfrissebb közvélemény-kutatásának kiértékelésében az Europion. A Tisza-párt támogatotsága továbbra is jelentősen meghaladja az áprilisi választásokon elért hazai listás eredményét. A teljes népességben több, mint minden második választó tervezne a Tiszára szavazni egy most vasárnap tartandó országgyülési választásokon (52 százalék). A pártválasztók körében ez 60 százalékos támogatottságnak, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 63 százalékos támogatottságnak felel meg. Mindez csak minimális, bőven hibahatáron belüli elmozdulást jelez a májusi értékekhez képest, akkor 52 százalék, 61 százalék és 64 százalék voltak a kormánypárt támogatottsági mutatói.

Stabilizálódik a Fidesz?

A Fidesz esetében ha trendfordulóról nem is beszélhetünk, a párt mintha stabilizálni látszana a megmaradt támogatóinak táborát. Az előző hónapban mért 23 százalék-hoz képest jelenleg 25 százalékon áll a teljes népességben, ami a pártot választani tudók körében 29, a biztos szavazó pártválasztók körében 28 százalékos támogatottságnak felel meg. A Fideszhez hasonlóan a Mi Hazánk támogatottsága is stabilnak mondható. A teljes népességben 7, a pártválasztók körében 8, a biztos szavazók körében 6 százalék szavazna Toroczkaiék pártjára.

Jelentős törésvonalak

A demográfiai törésvonalak a magyar politikában változatlanok: a fiatalok, magasan iskolázottak és nagyvárosokban élők körében relatív népszerű a Tisza, míg az idősek, alacsonyan iskolázottak és kistelepüléseken élők körében a saját támogatottsági szintjéhez képest relatív jól teljesít a Fidesz. Ezzel együtt nincs olyan nagy demográfiai csoport, amiben a Fidesz támogatottsága akár meg tudná közelíteni a Tiszáét. A Mi Hazánk támogatottsága a férfiak körében haladja meg jelentősebb mértékben az országos átlagát. A Fidesz-tábor választások óta tapasztalt zsugorodása a szavazat-visszaemlékezések szerinti bontásban is érzékelhető. Míg az áprilisban még a Fideszre szavazóknak csak 72, addig a Tisza párt áprilisi támogatóinak 93 százaléka tartana ki az akkori pártjuk mellett egy mostani választáson.

Kik a legnépszerűbbek?

A politikusok népszerűségi listáját továbbra is Magyar Péter vezeti viszonylag fölényesen, bár az e havi népszerűségi mutatója (55 százalék) – azok aránya, akik inkább, vagy nagyon szívesen látnák őt fontos közéleti szerepben -valamivel mérsékeltebb a múlt havi értéknél (59 százalék). A dobogó második fokára Orbán Anita (46 százalék), harmadikra pedig Kapitány István (44 százalék) állhat fel. Fontos megjegyezni, hogy ez a népszerűségi mutató a teljes népességet veszi bázisul, így mind a három politikus esetében a relatív magas ismertségüknek is köszönhetőek ezek az eredmények.

A Fidesz politikusai közül ezúttal csak Orbán Viktor és Gulyás Gergely megítélésére kérdezett rá az Europion. Orbán messze a legelutasítottabb szereplője a jelenlegi politikai elitnek, 48 százalék egyáltalán nem és további 7 százalék inkább nem látná őt fontos politikai szerepben. Ezzel együtt még mindig többen ragaszkodnak a volt kormányfőhöz, mint Gulyáshoz: 21 százalék nagyon szívesen látná őt fontos szerepben Gulyás 15 százalékával szemben. Ezek a támogatottsági szintek azonban elmaradnak még a felsorolt Tiszás politikusok közül a legkevésbé ismertekétől is (Lannert Judit, Kármán András), akiket ugyan a teljes népességnek csak 30 százalék körüli aránya látna fontos szerepben, de ennél jóval kevesebben is utasítják el őket.