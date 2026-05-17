Itt egy érdekes adat Magyar Péter kormányáról – A hét ábrája

Kollár Dóra

Így alakult a korábbi kormányokban a miniszteri létszám. 

A Magyar-kormány nagy lendülettel vetette bele magát a munkába: ahogy arról a napokban írtunk, határozatok egész sora jelent már meg. Magyar Péter fokozatosan mutatta be minisztereit a nagyközönségnek, akiknek a meghallgatásai is rendben lezajlottak, az első kormányülést pedig május 13-án már meg is tartották Ópusztaszeren.

A 16 fős csapat az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb létszámú miniszteri gárdája, azonban nem rekorder ezen a téren. A hét ábrájában ezúttal a tárcavezetők számának alakulását mutattuk be az egyes kormányok alatt:

1998 óta jelentősen változott a magyar kormányok mérete, ha a miniszterek számát vizsgáljuk. Az első Orbán-kormány 1998-ban 16 miniszterrel alakult meg, a Medgyessy-kormány 15 tagú volt. Az első Gyurcsány-kormány 17 miniszterrel működött, ez volt az eddig regisztrált legnagyobb miniszteri létszám. 

A legnagyobb visszaesés 2006 után következett: a második Gyurcsány-kormány indulásakor 12 miniszterrel állt fel, ami a vizsgált időszak egyik legalacsonyabb száma volt. Később a ciklus során új tárcák és tárca nélküli miniszteri pozíciók jöttek létre, így a kabinet létszáma bővült. A Bajnai-kormány ezt követően 15 miniszterrel alakult meg.

A 2010-es kormányváltás új modellt hozott. A második Orbán-kormány mindössze 9 miniszterrel kezdte meg működését, ami a vizsgált időszak legkarcsúbb kabinetjének számított. Ezt elsősorban a nagyobb, összevont minisztériumok létrehozása magyarázta.

Az Orbán-kormányok később fokozatosan ismét bővültek: 2014-ben 10, 2018-ban 13, 2022-ben 14 miniszterrel alakultak meg.

Magyar Péter kormánya 16 miniszterrel kezdte meg működését. Ez a létszám megegyezik az első Orbán-kormányéval, és egyben annak az időszaknak a lezárását jelenti, amelyben jellemzőek voltak a több területet összevonó minisztériumi mamutok. Így például 16 év után ismételten önálló tárcát kapott az oktatás.

